Rae Williams si apre su Zay Wilson “Lying”, Jake Cunningham and the Trip e “That Gold Box” dopo la premiere del finale di Ultimatum

Dopo L’ultimatum concluso, i fan hanno cercato aggiornamenti da tutti i membri del cast sul loro stato attuale e su molte altre cose. Molti di loro lo sono ancora insieme ai loro partner dallo spettacolo, mentre altri hanno trovato più pace frazionamentoe alcuni sono pari avere figli! Ma, tra tutti i membri del cast di L’ultimatum, Rae Williams. sembra essere stato più sotto gli occhi del pubblico, anche dopo la fine della serie Netflix.

Williams ha coperto un lungo viaggio in pochissimo tempo infatti. Lei si separò da Jake Cunningham, con grande amarezza di molti fan. Più tardi, il suo fidanzato di lunga data, Zay, e lei ha deciso che non erano neanche finali. Da allora esce con una donna e si è aperta pubblicamente sulla sua sessualità. Attualmente, ha una relazione felice con il suo partner poiché si prende anche del tempo per capire le cose da sola.

Ma ci sono ancora molte domande che i fan hanno su Rae, beh, parzialmente aperto di. Ecco qui alcuni di loro:

Cosa è successo tra Rae, Zay e Jake durante e dopo L’ultimatum su Netflix?

Molti fan della serie Netflix Original sono rimasti delusi quando Rae e Jake alla fine si lasciarono. I due sembravano condividere innegabilmente una grande chimica. Tuttavia, la luce alla fine del tunnel per Rae era la sua relazione con il suo vero partner, Zay. Zay, tuttavia, dopo aver visto Rae e Jake insieme, non era così sicura della sua relazione con il suo partner e decise di chiamalo chiuso.

Era prima della loro rottura, in particolare, quando Jake e Rae vivevano ancora insieme che avevano una scatola d’oro potrebbero usare. Conteneva quella che sembrava una benda, una piuma e altre cose che potevano usare nel caso in cui entrambi decidessero di entrare in intimità l’uno con l’altro. Quando Zay ha trovato la scatola, era ovviamente sconvolto ma a quanto pare le cose tra loro erano state chiarite. Rae ha detto: “non saremmo stati in grado di ridere così come abbiamo fatto nello show, Zay non è uno con cui giocare, a questo proposito.”

Tuttavia, dopo che Zay avrebbe parlato di Jake e Rae, sostenendo che in realtà erano stati intimi l’uno con l’altro, nonostante entrambi lo negassero costantemente. A questo, Rae ha risposto sul suo account Tiktok, caricando un video intitolato “puoi mentire su di me. Sto zitto per rispetto per l’amore che provavo per te. Ti auguro il meglio“

Fan e telespettatori della serie Netflix continuano a commentare tutti e tre coinvolti nella situazione mentre tutti hanno fatto un passo indietro.

LEGGI ANCHE: I reality show di appuntamenti come “The Ultimatum” avvantaggiano davvero le coppie o si tratta solo di Netflix?

L’ultimatum è ora disponibile per lo streaming su Netflix!

Il post Rae Williams apre su Zay Wilson “Lying”, Jake Cunningham and the Trip e “That Gold Box” dopo la premiere di Ultimatum Finale è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.