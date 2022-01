Questo San Valentino mostra il tuo amore con le carte 3D Lovepop “The Office”.

San Valentino è alle porte e quale modo migliore per iniziare la celebrazione se non con un biglietto che si apre come un regalo. Quest’anno, Lovepop introduce una nuova gamma di carte 3D da provare questo 14 febbraio. Per chi ama L’ufficio, puoi dire al tuo partner quanto significano per te con due nuove carte che presentano riferimenti allo spettacolo. Puoi anche ottenere biglietti d’auguri basati su L’ufficio ispirato a Pretzel Day e un altro dall’assistente del Regional Manager, Dwight Schute.

Dai un’occhiata a Lovepop L’ufficio-carte di San Valentino 3D a tema di seguito.

Andiamo insieme come Jim e Pam Pop Up Card; $ 15

Essendo la coppia principale dello show, ci sono volute molte stagioni prima che i nostri colleghi preferiti diventassero un oggetto, ma i fan hanno sempre saputo che erano la coppia definitiva. Sulla parte anteriore di questo biglietto di San Valentino in 3D, vedrai la scritta “Andiamo insieme come Jim e Pam” sopra un cuore con le loro sagome insieme. Poi all’interno, compare una teiera verde in riferimento all’episodio della festa di Natale della seconda stagione, quando Jim cerca di dare a Pam la suddetta teiera. La pagina contiene anche cuoricini, un timer, una lettera di San Valentino e un mixtape che i fan con gli occhi d’aquila riconosceranno e ameranno sicuramente.

Compralo: Amazon, carte Lovepop

No One Beets You Valentine Pop Up Card; $ 15

Anche se Jim Halpert ha detto l’iconica frase “Bears. Barbabietole. Battlestar Galactica” nell’episodio “Product Recall” della terza stagione, lo ha fatto imitando Dwight Schrute e i due si sono intrecciati. Quindi ora puoi dire alla persona amata quanto tieni a loro in uno stile Schrute. Questa carta Lovepop 3D presenta Dwight sul davanti con una nuova interpretazione della frase “Bears. Barbabietole. Sii mio.” All’interno, apparirà uno staio di barbabietole a forma di cuore e troverai che dice: “Fatto: nessuno ti barbabietola”. E se Dwight dice che è un dato di fatto, dobbiamo credere che sia vero.

Compralo: Amazon, carte Lovepop

