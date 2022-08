Questo poster di Eddie Munson di “House of The Dragon” è assolutamente mozzafiato

La gente potrebbe non aver mai visto la mania e amarla Cose più strane ha ricevuto in questi otto anni. I fan non hanno mai perso la fiducia nello spettacolo anche se c’è stata una lunga pausa di 3 anni dopo la stagione 3. Ma la stagione 4 è tornata con il più grande dei nuovi personaggi e uno sviluppo avvincente della trama. Uno di questi elementi colossali della recente stagione è stato Eddie Munson, il re dell’Hellfire Club. La sua interpretazione frenetica e la sua visione incompresa hanno immediatamente conquistato il cuore dei fan.

Molti potrebbero connettersi al carattere di ciò che ha passato in tutti questi anni senza una casa o una famiglia da amare. E i fan hanno mostrato il loro amore in modi unici, commoventi e sbalorditivi allo stesso tempo. Continuando la loro eredità, i fan hanno portato un altro suo poster che è assolutamente mozzafiato.

Il poster del fandom di Eddie Munson ti lascerà a bocca aperta

Seguendo tutte le idee folli dei fan per Eddie Munson, come resuscitare come un seducente vampiro, sappiamo che i fan non sono pronti a rinunciare a Eddie Munson dopo la sua morte nella stagione 4. E questo nuovo post su Twitter è esattamente un’altra prova che non lasceranno che Eddie se ne vada facilmente. Prendendo il poster del personaggio della serie appena rilasciata La casa del drago, i fan hanno fatto una modifica per il loro amato Eddie.

La casa del fuoco infernale. #StrangerThings & #HouseoftheDragon pic.twitter.com/ih8vF6QCYo — Stranger Things 4 (@StrangerNews11) 24 agosto 2022

Il poster diceva “Stranger Things House of The Hellfire”, aggiungendo la foto di Eddie Munson dai capelli lunghi. Non c’è dubbio che il poster sia adatto perché il nostro metallaro apparteneva al mondo di Dungeons & Dragons. Era il leader dell’Hawkins High Club e aveva una notevole conoscenza del gioco.

Ad esempio, gli spettatori hanno visto nello spettacolo come non ha mai perso le campagne e ha accolto solo un giocatore di talento. Nel frattempo, i fan hanno collegato sia lo spettacolo in cui uno ha un tocco moderno, sia l’altro narra l’antica storia dei sovrani dei draghi.

La casa del drago è un prequel della leggendaria serie Game of Thrones che approfondisce l’origine di Targaryens. Questo attesissimo spettacolo sta scrivendo una nuova storia nel mondo della televisione per i critici e le recensioni dei telespettatori.

Se stai cercando un orologio simile di racconti antichi su Netflix, allora Vichinghi è lo spettacolo per abbuffarsi dopo. Oppure puoi esplorare tutti i pezzi d’epoca visivamente sorprendenti attualmente in streaming sulla piattaforma.

