Questo Paese è attualmente disponibile per lo streaming su Netflix?

Ci sono alcuni che credono alla serie comica britannica vincitrice del BAFTA Questo paese è una delle cose migliori che siano successe al piccolo schermo da allora L’ufficioe non sorprende che diversi individui ansiosi là fuori siano ansiosi di sapere se la sitcom mockumentary ben realizzata è disponibile su Netflix.

Molte persone hanno sicuramente guardato e apprezzato la serie di mockumentary Benvenuto in Flatch disponibile su Hulu che stelle torta americanadi Seann William Scott e I ragazzi‘ Aya Cash. Per chi non lo sapesse, quello spettacolo è la versione americana di una serie britannica molto popolare chiamata Questo paese.

La serie è stata creata da Viale 5Daisy Cooper e suo fratello Charlie Cooper interpretano Kerry e Kurtan Mucklowe, due cugini che sono i migliori amici che vivono nel piccolo villaggio del Cotswold. Non c’è davvero molto da fare in campagna, ma in qualche modo l’adorabile serie di personaggi strani che compaiono nel corso della serie assicura che non solo non ci sia mai un momento di noia, ma anche tonnellate di risate.

C’erano tre stagioni incredibilmente divertenti e uno speciale televisivo, che stavano realizzando Questo paese un calvario degno di abbuffata dall’inizio alla fine. Non solo la serie ha vinto diversi BAFTA, ma ha anche portato a casa alcuni Royal Television Awards e British Academy Television Craft Awards.

Questo Paese è disponibile su Netflix?

Sarebbe un’esperienza ideale in qualsiasi paese da guardare Questo paese su Netflix, ma purtroppo al momento non è possibile. L’esilarante serie comica britannica non è un’opzione sullo streamer e non si sa quando, se mai, sarà pronta per la visione per il divertimento degli abbonati.

Ma per fortuna, la centrale elettrica dello streaming ha molte selezioni avvincenti tra cui scegliere pronte per lo streaming in questo momento. Alcune di queste prove comiche includono L’Accademia degli Ombrelli, Bambola russa,Cobra Kai e Grande boccasolo per citarne alcuni.

Dove puoi trasmettere in streaming questo paese

Questo paese è disponibile per gli spettatori per lo streaming su BBC iPlayer.

Puoi dare un’occhiata a una clip qui sotto: