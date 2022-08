“Questo… non sembra buono”: un’anteprima dell’orribile origine di Frederick Gideon da “Locke and Key”

Locke e chiave la stagione 3 sta per uscire 10 agosto. I fan aspettano con ansia la nuova stagione. Ma per quanto siano eccitati, la cosa che li rende tristi è che questo sarà il finale di stagione di questo fantastico spettacolo. Anche se è uno degli spettacoli più sottovalutati su Netflix, Locke e chiave è unico. Le chiavi magiche portano a varie cose e mondi meravigliosi, il che è sicuramente un’idea affascinante. Si pone anche la domanda su cosa sarebbe successo se avessi avuto quelle chiavi. E, proprio come lo spettacolo, anche i personaggi sono unici, e uno di questi personaggi lo è Capitan Federico Gideon.

Questo personaggio è stato sicuramente sinonimo di male ed è pronto a causare il caos nella terza stagione dello show.

LEGGI ANCHE: Bode incontra i suoi antenati Locke e perde il suo amico Jamie in una clip esclusiva della terza stagione di “Locke and Key”

Qual è il ruolo del capitano Frederick Gideon in Locke & Key?

Cominciamo col raccontarvi un po’ della sua origine. La prima volta che questo personaggio è apparso nel programma è stato nella seconda stagione. Nel 1775, nel Massachusetts coloniale, ci riportò indietro nel tempo. Gideon è un ex capitano dell’esercito britannico, che terrorizzò la gente della North Shore e sterminò tutti coloro che sospettava fossero ribelli.

In una notte del 1775, lui ei suoi uomini attaccarono la Keyhouse dopo aver appreso che Peter Locke stava presumibilmente fabbricando armi per l’esercito americano e accumulando armi per i terroristi. Gideon scelse di bruciare a morte la famiglia Locke e di bruciare la loro casa dopo che i suoi scagnozzi avevano preso ciò che potevano da essa nel mezzo di un’accesa lite. A quanto pare, Gideon è pronto per tornare sui nostri schermi nell’ultima stagione di Locke e chiave.

LEGGI ANCHE: Il ritorno di Dodge, Gideon contro i Lockes e una chiave che ti aiuta a viaggiare indietro nel tempo: Locke e la chiave sono pronti per tirare fuori lo straccio da sotto i nostri piedi nella terza stagione

Ecco il trailer della terza stagione della serie.

Cosa non sta bene?

Federico entra nella grotta marina con il soldato. Lì, accidentalmente apre un portale per un’altra dimensione. All’indomani di un colpo di pistola sparato dalla porta, un commilitone lo vede trasformarsi in un demone e acquisire un potere tremendo. Frederick prende intenzionalmente il proiettile standogli davanti. Ma fu sequestrato dai militari e, in seguito, i residenti del Massachusetts lo impiccano a morte.

Ecco cosa Locke e Key Account Twitter pubblicato.

Questo… non sembra buono 🫣 pic.twitter.com/BwHRrxdfLZ — Locke & Key (@lockekeynetflix) 6 agosto 2022

Questo davvero non sembra buono. Il demone di Frederick Gideon è pronto a vendicarsi del popolo di Matheson, in particolare di Lockes. Sarà interessante vedere come i Locke affronteranno questo demone con le loro chiavi magiche. Se non hai visto lo spettacolo, guarda Locke e chiave adesso.

LEGGI ANCHE: Le avventure di Bode, la schivata e il ritorno a casa: rinfrescati la memoria prima che la terza stagione di “Locke and Key” ti lasci a bocca aperta una volta per tutte

Il post “Questo… non sembra buono”: un’anteprima dell’orribile origine di Frederick Gideon da “Locke and Key” è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.