“Questo non è altro che spoiler” – afferma Ryan Reynolds, mentre un fan sottolinea l’orrendo riassunto della trama di Disney Plus per il film “Deadpool”

Com’è incredibile per un attore essere ricordato per qualcosa di diverso dalla recitazione. Ad esempio, ogni volta che sentiamo il nome Robin Williams, lo ricordiamo essere il re della commedia. Il nome Rowan Atkinson fa venire in mente Mr. Bean e quando lo sentiamo Ryan Reynolds, mi viene in mente un senso dell’umorismo, tra le altre cose. Ci sono diversi esempi di l’esibizione del suo ingegno da parte dell’attore. Ma questo incidente specifico che include il suo film è così esilarante.

Reynolds ha fatto parte di molti film iconiciincludendo il Piscina morta serie. Se hai notato, su qualsiasi piattaforma di streaming, ci sono spettacoli a descrizione del film che vuoi guardare. Bene, di solito è solo il punto cruciale del film senza rivelare i principali spoiler. Tuttavia, un fan sottolinea il principale difetto nella descrizione di uno dei film di Ryan. Così ha risposto l’attore.

Ryan Reynolds gestisce in modo esilarante una situazione di Deadpool nella vita reale

Il film sui supereroi di Reynold, Piscina morta ora avrà il terzo della trilogia. Mentre i fan aspettano che il duo di Ryan e Hugh Jackman si riunisca di nuovo sullo schermo, i fan ricordano anche il precedente Piscina morta film. Uno spettatore ha sottolineato il orrendo riassunto della trama di Deadpool 2 Su Disney Plus e Ryan ha risposto dicendo: “Non sono altro che spoiler”, supponendo che l’uomo non abbia visto il film.

Ovviamente non hai visto il film. Questo non è altro che spoiler. — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 2 ottobre 2022

Il riassunto della trama del film sul La piattaforma OTT non ha soddisfatto lo spettatore, e ha pubblicato una foto e ha spiegato il riassunto della trama del film. Non era solo Ryan a farlo ha rispostoma anche i fan dell’attore e del film hanno partecipato all’occasione.

Gli ammiratori ha elogiato il film mentre altri respinto il modo in cui questa descrizione è stata scritta. Alcuni fedeli sono andati a lungo e hanno scritto che avrebbero guardato il film anche con questa cattiva descrizione. Molti di loro hanno così tanto da dire. Scopriamo cosa dicono al riguardo.

I fan si uniscono anche all’attore di Deadpool

I fan del film e l’attore se ne vanno pazzo e hanno twittato a squarciagola.

Cavolo.. troppi spoiler. Tienilo fuori di qui (A proposito, ho visto DP2) pic.twitter.com/rygBKJ9b22 — NerdzGG (@NerdzGG) 3 ottobre 2022

Ryan Reynolds come sempre non manca mai di essere divertente. questo è il motivo per cui sei deadpool. — shawn (LawoftheHacksaw) (@shawn42861690) 2 ottobre 2022

Francamente, puoi tirare fuori un film con quel riassunto… fallo, dico — Sri Humfree ApplB (@Sidhuparakala) 3 ottobre 2022

Mi sembra che tu abbia scritto quella sinossi, Reynolds — Jack Qwerty (@jmmymmk) 2 ottobre 2022

Hai scritto questo, vero? pic.twitter.com/XGFWwmNAtt — Rob Michel (@RobMichel8) 3 ottobre 2022

Mi chiedo che descrizione otterremo per il terzo?"Wolverine fa scherzi a Deadpool a Natale. Gli fa indossare il maglione di Natale a una festa normale" ? — IK (@_lazy_kid_ik) 2 ottobre 2022

Tutti questi fan hanno motivi per amare il film e l’attore. Qual è il tuo? Guarda il film in streaming qui e condividi con noi i tuoi momenti preferiti.

