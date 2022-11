“Questo negro può Raaaaaaap Bro”, – Kanye West, scatenato dalle controversie, una volta ha elogiato Jack Harlow per il suo talento

Kanye West, come tutti sappiamo, è un individuo interessante. Negli ultimi tempi, le sue attività su Internet sono diventate un argomento caldo e i fan sembrano non averne mai abbastanza del dramma che ne deriva. Ma per quanto controverse tendano ad essere le sue affermazioni, a volte ha alcune buone parole da dire ad altri artisti come Jack Harlow.

Kanye West fa spesso notizia per le sue controverse dichiarazioni su varie questioni. Il rapper non evita mai di esprimere le sue opinioni. Negli ultimi tempi, West ha le mani piene di un mucchio di faide inclusa la sua risoluzione del contratto con l’Adidas. Tuttavia, West in precedenza aveva avuto alcune parole positive per Questo è quello che tutti dicono hitmaker Jack Harlow. Ma cosa ha detto di Harlow? Scopriamolo.

Kanye West loda Jack Harlow, definendolo “Top 5”

A prescindere da tutte le polemiche che circondano il rapper, non si può ignorare il fatto che West è uno degli artisti più influenti della nostra generazione. Attraverso la sua musica, ha ispirato tantissime persone in tutto il mondo e molti artisti lo ammirano. Tuttavia, all’inizio di quest’anno, a febbraio, il hitmaker di Flashing Lights ha avuto alcune cose positive da dire su Jack Harlow quando quest’ultimo ha pubblicato la sua canzone “Nail Tech”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @jackharlow

In un post su Instagram ora cancellato, Kanye ha scritto: “Questo negro può raaaaaaap bro. E sto dicendo negro come un complimento Top 5 in questo momento,” sottotitolando uno screenshot del video musicale di Harlow. Il Prima classe il cantante non ha impiegato tempo per rispondere mentre ha caricato il post di Ye sul suo Instagram chiamandolo, “Uno dei momenti più belli della mia vita.” di Harlow Tecnica delle unghie il video è diventato immensamente popolare, ottenendo oltre 38 milioni di visualizzazioni.

Negli ultimi tempi, West si ritrova in acqua bollente a seguito delle sue osservazioni antisemite. Inoltre, il rapper è stato bandito anche da Twitter. Oltre ad essere banditi, marchi multimiliardari come Adidas e Balenciaga hanno tagliato i legami con il rapper.

