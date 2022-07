Questo meme “Rick and Morty” ci mostra perché “Stranger Things” deve essere preso con le pinze

Dove c’è una volontà, c’è un modo. E dove c’è un Rick, c’è un Morty. Di sicuro non abbiamo dimenticato la combinazione esilarante e mortale di questi due. Per molto tempo, Rick e Morty hanno governato i nostri cuori. E proprio come lo show, i loro meme hanno una base di fan diversa. Bene, il Rick e Morty meme world ha recentemente creato un meme sullo spettacolo Cose più straneche potrebbe farti grattarti la testa.

Cosa è successo in Stranger Things?

Ricordi la scena epica in cui Eddie Munson suona “Master of Puppets” con la sua chitarra elettrica? Questa scena è una delle più apprezzate e commoventi dello spettacolo. Eddie lo fa per distrarre i pipistrelli demo dall’andare vicino alla tana di Vecna. E muore mentre lo fa. Il sacrificio di Eddie non sarà mai dimenticato.

Tuttavia, qualcuno ha messo in dubbio qualcosa da questa scena che ha avviato un dibattito e complicato discussioni su cosa sarebbe successo. Vuoi sapere di cosa si tratta?

LEGGI ANCHE: L’arte creata dai fan che mostra la laurea di Eddie Munson scioglierà persino un cuore ghiacciato

Guarda tu stesso.

Il "Regola di Cool" da Stranger Things

Qualcuno ha pubblicato questo meme su Reddit, chiedendo dove l’amplificatore di Eddie ha preso l’alimentazione se non ci sono prese di corrente nel Sottosopra.

LEGGI ANCHE: “Ora mi sembra abbastanza naturale, ma…”: Natalia Dyer rivela la vera ragione dietro la sua trasformazione in Nancy Wheeler di Stranger Thing

La domanda è del tutto logica e richiede una risposta logica. Quindi, gli intelletti hanno iniziato a commentare nella sezione dei commenti. Ti abbiamo portato alcuni di quelli buoni.

Commento dalla discussione Il commento di Natemulvey dalla discussione "Il "Regola di Cool"".

Commento dalla discussione Il commento di jamcowl dalla discussione "Il "Regola di Cool"".

Commento dalla discussione Il commento di ussrowe dalla discussione "Il "Regola di Cool"".

Commento dalla discussione Il commento di samuraipanda85 dalla discussione "Il "Regola di Cool"".

Commento dalla discussione Commento di RainbowPenguin1000 dalla discussione "Il "Regola di Cool"".

Senza dubbio, la domanda è giusta. Ma non si sa mai. Forse i Duffer Brothers risponderanno a questo pensatore nel finale di stagione dello show. Fino ad allora, puoi guardare Cose più strane stagione 4 ancora e fateci sapere nei commenti cosa ne pensate dell’alimentatore in Upside Down.

LEGGI ANCHE: I fan incuriositi stimano il reddito dei personaggi di Stranger Things se finiscono per fare un lavoro, chi guadagnerebbe di più?

Il post Questo meme “Rick and Morty” ci mostra perché “Stranger Things” deve essere preso con un granello di sale è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.