Questo giorno basato su un libro?

Manca meno di una settimana al sequel dell’appassionante film del 2020 365 giorni. Mercoledì 27 aprile uscirà Netflix 365 giorni: questo giornoil seguito del grande successo di due anni fa.

Rilasciato durante il culmine della pandemia, 365 giorni rapidamente salito alle stelle in cima alle classifiche Netflix in numerosi territori in tutto il mondo. Milioni di fan non vedono l’ora che arrivi il prossimo film (con il solo trailer che genera 5 milioni di visualizzazioni e continua a crescere).

Ma qual è la storia dietro questi thriller erotici? Sono basati su una serie di libri? Se sì, dove puoi leggerli e quanti sono? Abbiamo tutte le risposte di cui hai bisogno per saperne di più su questo franchise, incluso se è basato o meno su un libro e altro ancora.

365 giorni: questo giorno è basato su un libro?

Sì! Piace Cinquanta sfumature di grigioa cui la serie viene spesso paragonata, 365 giorni è basato su una trilogia di libri. La scrittrice polacca Blanka Lipińska ha scritto tre libri nel 365 giorni serie e Netflix sta pianificando un film per adattarle ciascuna.

Il primo film è uscito nel 2020, il secondo esce questa settimana e un terzo film è in lavorazione per completare la trilogia.

Ordine di lettura della serie di libri 365 giorni

I libri, in ordine, sono i seguenti:

365 giorni (edizione inglese), 2021

365 giorni: questo giorno (edizione inglese), 2021

C’è un terzo libro, intitolato “Kolejne 365 dni” che si traduce in “I prossimi 365 giorni” in inglese, ma mentre quel libro è uscito nel 2019, la versione inglese del libro non è stata ancora pubblicata.

Al momento puoi acquistare i primi due libri in inglese ovunque siano venduti libri, ad esempio tramite Amazon. Sulla base dell’elenco per I prossimi 365 giorni su Amazon, sembra che la traduzione inglese del terzo libro uscirà il 27 settembre 2022. Puoi preordinare ora una copia digitale per il tuo Kindle, se ne hai uno.

365 giorni: questo giorno uscirà mercoledì 27 aprile su Netflix.