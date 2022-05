“Questo è un episodio selvaggio”: Sadie Sink in “Dear Billy” dove Max levita nel trailer della quarta stagione di “Stranger Things”

Il 21° secolo è stato un grande anno per il cinema. Film e programmi TV hanno davvero esteso i confini di ciò che era possibile e ciò che non lo era. E se parliamo di programmi TV che hanno davvero rivoluzionato l’esperienza di visione, Cose più strane deve essere al top. Lo spettacolo ha superato se stesso stabilendo nuovi standard di eccellenza dopo ogni episodio e ogni stagione. Molti ritengono che lo spettacolo abbia aumentato il suo ritmo dopo la seconda stagione. È anche la stagione in cui Max, interpretato da Sadi Lavelloè stato presentato.

E ora che la quarta stagione è in arrivo, è casualmente Sadie, che ha parlato di uno degli episodi dello show e di come sarà battere tutti i record. Vediamo cosa ha detto l’attrice ventenne.

Sadie Sink nell’episodio di Dear Billy

Nel 2017, quando ha debuttato ora uno spettacolo di fantascienza fortemente ispirato agli anni ’80 e ’90, si credeva davvero che avrebbe raggiunto il successo che ha oggi. Ma forse è questa la cosa più bella di Netflix Cose più strane: la sua imprevedibilità.

Dal primo teaser, abbiamo tutti avuto l’idea che la stagione 4 sarebbe stata diversa. Non solo in termini di budget, ma anche per come è più oscuro di tutte le altre stagioni.

Continuando a pubblicizzarci, Sadie ha recentemente parlato di una scena molto popolare del trailer. Se avete visto il trailer, sapete di cosa stiamo parlando.

Sì! In effetti è il Max che vola sulla tomba di suo fratello. Quindi, mentre parlava di quell’episodio, Sadie ha menzionato come non potesse rivelare nulla sul “galleggiante” senza rovinarlo per noi. Ma lei ha detto che è un “episodio selvaggio, però.”

Nuovo cattivo

Sadie Sink non ha solo parlato del fatto che lo spettacolo è grandioso, ma ha anche parlato un po’ del nuovo cattivo. Il nuovo cattivo è stato uno degli aspetti più discussi del trailer. Alcuni fan con gli occhi acuti hanno persino decodificato il suo nome dai trailer.

Ma per quanto riguarda Sadie, l’unica cosa che aveva da dire sul nuovo cattivo era “davvero spaventoso”.

Cose più strane il volume uno della stagione 4 sarà disponibile solo su Netflix a partire da 27 maggio.

Cosa ne pensi della misteriosa levitazione di Max? Condividi le tue teorie con noi nei commenti.

Il post “Questo è un episodio selvaggio”: Sadie Sink su “Dear Billy” Where Max Levitates nel trailer della quarta stagione di “Stranger Things” è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.