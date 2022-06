Questi parallelismi tra Max e Wanda ti faranno sicuramente pensare che Stranger Things e l’universo cinematografico Marvel siano collegati

Non c’è franchising più grande al mondo in questo momento rispetto a Universo cinematografico Marvel. L’universo di alcuni dei più grandi personaggi dei fumetti, iniziato nel 2008, ha rapidamente consumato il mondo intero. Tuttavia, se qualche altra serie si avvicina al livello di popolarità di MCU, lo è Cose più strane.

La serie Netflix nel corso degli anni ha battuto i record in modo coerente e migliora ad ogni nuova stagione. E se c’è una cosa che i fan di entrambi i franchise vogliono è vedere a sorta di crossover. Mentre un crossover è un po’ inverosimile per il momento, ci sono sempre delle somiglianze che si possono trovare per ottenere un senso di felicità.

E un nuovo parallelo tra Max e Wanda rende quasi credibile che i due personaggi possano condividere un universo un giorno.

Diamo un’occhiata alle somiglianze di Wanda Maximoff e Max Mayfield da Cose più strane 4.

Le somiglianze di Wanda e Max in Stranger Things sono strabilianti

Quest’anno Max è stato uno dei personaggi più importanti di Cose più strane. E Sadie Sink è stata meravigliosa nell’episodio di Dear Billy e nell’intera stagione.

Tuttavia, il ruolo di Max era estremamente simile a quello di Wanda Maximoff della Marvel. Un utente di Twitter ha sottolineato come Max fosse simile a Wanda e il risultato è assolutamente inquietante.

#StrangerThings nel multiverso della follia… pic.twitter.com/k39fiiHbBr — Stranger Things 4 (@StrangerNews11) 26 giugno 2022

Anche se entrambi i personaggi sembrano avere somiglianze fisiche, dove Max sembra essere una versione più giovane di Wandaentrambi i personaggi sono simili anche in altri modi.

Proprio come Wanda, Max ha dolore per la morte di una persona cara quello sembra essere un punto di lotta. Inoltre, entrambi non riescono a controllare il loro dolore, il che fa sì che Max sia una vittima Vecnaè la maledizione.

Inoltre, Wanda e Max non lo erano membri originari dei rispettivi gruppi ed erano piuttosto freddo verso di loro all’inizio.

Con una meraviglia e Cose più strane crossover in qualche modo una possibilità, chissà, potremmo vederli entrambi insieme sullo schermo. Inoltre, dal momento che Shawn Levy vuole Ryan nell’ultima stagione di Cose più straneanche le somiglianze potrebbero finire per essere messe in evidenza.

Nel frattempo, fateci sapere se vedete le somiglianze tra i due. Sentiti libero di condividere le tue risposte con noi nei commenti.

Trasmetti in streaming tutte le stagioni di Cose più strane solo su Netflix.

