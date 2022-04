Questi parallelismi tra il trailer di Heartstopper di Netflix e il webcomic di Alice Oseman sono una delizia per gli occhi

Non mancano molti giorni alla prima di Fermacuori su Netflix. Sebbene i fan sappiano che la serie di certo non deluderà, soprattutto per quanto sia autentica rispetto alla fonte, non hanno molti contenuti fino ad allora per tenerli sazi. Il trailer è tutto ciò che c’è. Quindi, qui ne stiamo sfruttando al massimo fino a quando non potremo trasmettere la serie in streaming su Netflix. Guarda il trailer qui per rinfrescarti la memoria prima di approfondire subito i parallelismi!

Fermacuori su Netflix e il webcomic: perché questo adattamento sarà sicuramente un successo

Non c’è niente per cui i fan dei libri si rallegrino di più di quando vedono i loro romanzi, fumetti, videogiochi e tutti gli altri media preferiti prendere vita sugli schermi. Mentre ci sono molti adattamenti in cui i creatori fanno numerose differenze, come hanno fatto in Bridgertonce ne sono molti che anche rimangono completamente fedele alla fonte. Per quanto possiamo capire dal trailer, Fermacuori sembra appartenere alla seconda categoria.

Ci sono numerose scene dei webcomic che erano nel trailer, come vedremo più avanti. In effetti, anche il casting di Netflix Original assomiglia completamente a quello che abbiamo visto nel webcomic.

Le scene parallele tra la serie live-action e il webcomic di Alice Oseman

L’inizio di tutti gli inizi

No, non stiamo parlando del big bang. Per gli appassionati di Fermacuoriquesta frase si riferisce all’inizio di un nuovo anno, quando Charlie vede Nick per la prima volta.

Grafico dei posti a scuola o, forse, destino?

L’unica cosa che può spiegare la coppia preferita di tutti seduti insieme per un anno intero a scuola è la parola destino. Paulo Coelho ha detto “quando vuoi qualcosa, tutto l’universo cospira per aiutarti a raggiungerlo”. Charlie voleva uscire con il suo “ragazzo dei sogni” nella serie e, beh, sembra che l’abbia manifestato.

Incontri imbarazzanti

La metà del desiderio che i fan adorano nelle storie d’amore adolescenziale arriva loro sotto forma di incontri imbarazzanti quando nessuno dei due riesce a trovare il coraggio di avviare una conversazione. In caso di Fermacuoriè stata una serie di “ciao” che i fan hanno adorato così tanto nei libri che i creatori non hanno altra scelta che includerla nella serie Netflix.

L’inizio di tutti gli inizi – parte 2

Ah, la scena in cui tutto si riunisce, è quella in cui Nick capisce come passerà del tempo con Charlie.

Incontri più imbarazzanti

I fan hanno adorato Nick nel webcomic. Nonostante sia un giovane fiducioso, si ritrova non così eloquente alla presenza di Charlie, portando ad alcuni incontri molto imbarazzanti ma esilaranti. Uno di questi è questo:

Flusso Fermacuori su Netflix proprio il giorno della sua uscita per più di questa adorabile coppia!

