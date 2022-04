Questa modifica dei fan del poster di “Educazione sessuale” con Emma Mackey e Margot Robbie sembra così reale: “La sorella maggiore è qui”

Se vai subito su Google, Emma Mackey, il primo suggerimento sarà “Emma Mackey e Margot Robbie.” Ecco quanto è popolare la somiglianza condivisa tra i due attori. Il mondo intero ha sempre desiderato che forse un giorno potremmo vederli condividere uno schermo. Ebbene, come tutti i desideri, anche questo si è avverato.

Vedremo finalmente Emma e Margot in un film insieme. Di conseguenza, il mondo intero è completamente spazzato via dalle possibilità.

Emma Mackey è stata scelta per il film Barbie

Il casting di Margot Robbie ed Emma Mackey in Barbie ha suscitato indignazione su internet. L’imminente rivisitazione live-action di Greta Gerwig dell’esistenza della famosa bambola includerà i due attori, con Robbie che interpreterà la bambola titolare.

Will Ferrell, Simu Liu, Kate McKinnon, Ryan Gosling e Alexandra Shipp fanno anche parte del film. Molte persone hanno reagito positivamente alla notizia sui social media.

Sottolineano principalmente le somiglianze fisiche tra Robbie e l’attore di Sex Education. Emma non è l’unica star di Sex Education ad essere scelta. Anche due dei suoi altri membri del cast si uniranno a lei.

Un utente di Twitter ha scritto: “questa modifica di Emma Mackey e Margot Robbie sta diventando reale.

Certamente ci fa chiedere quanto sarà affascinante per Margot fare solo un cameo nella serie Sex Education. Ma per ora, diamo solo un’occhiata ad alcune delle reazioni su Twitter.

questa modifica di emma mackey e margot robbie sta diventando reale… im up pic.twitter.com/76kVN08u92 — monroe *ucciso dal psg e dalle elezioni francesi (@missvirgocrier) 11 aprile 2022

Sono ossessionato dal fatto che abbiamo avuto tipo 4 anni di "sono Emma Mackey e Margot Robbie la stessa persona" presuppone che saranno in un film insieme https://t.co/lmJcY6ig4M pic.twitter.com/PhGLCGXYpg — Will Mavity (@mavericksmovies) 11 aprile 2022

ho pregato per momenti come questo 🫶 — Joe (@mcumagik) 11 aprile 2022

Margot Robbie ed Emma Mackey sul set di Barbie pic.twitter.com/msFJP9Typj — Catt (@ChicCattLady2) 11 aprile 2022

Questo immenso sfogo su Twitter è una testimonianza di quanto i fan siano entusiasti della decisione del casting. E hanno aspettato a lungo che ciò accadesse.

Tuttavia, poiché il film è ancora in produzione, non abbiamo ulteriori notizie sull’uscita del film. Tuttavia, assicurati di continuare a controllare il nostro sito per ulteriori notizie sul film.

Altri film da guardare se ti piace l’attrice

Se come noi ti sei completamente innamorato di Emma nei panni di Maeve e vuoi vedere altri suoi film. Ecco un elenco di consigli se ti piace l’attrice franco-britannica.

Eiffel, La morte sul Nilo, Il lago d’inverno e Tic sono solo alcuni dei film di Emma che puoi guardare. Nel frattempo, a parte Barbie, Emma sarà sicuramente vista nella stagione 4 di Sex Education su Netflix che tutti stiamo aspettando disperatamente.

Facci sapere quali altre celebrità somigliano ti piacerebbe guardare insieme in un film. Forse Katy Perry e Zooey Deschanel?

