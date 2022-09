Quello spettacolo degli anni ’90 non arriverà su Netflix nell’ottobre 2022

Semplicemente non vediamo l’ora di uscire per strada e fare la stessa vecchia cosa che abbiamo fatto con la precedente generazione di adolescenti di Point Place. Quello spettacolo degli anni ’90, il sequel spin-off di Quello spettacolo degli anni ’70, arriverà presto su Netflix, ma la nuova serie non arriverà ad ottobre.

La nuova serie sarà incentrata su Red e Kitty Forman (Kurtwood Smith e Debra Jo Rupp che riprendono i loro ruoli) che accolgono la loro nipote Leia (Callie Haverda, che interpreta la figlia di Eric e Donna) per un’estate. Ancora una volta, questi ragazzi degli anni ’90 non faranno niente di buono.

Naturalmente, il sequel accoglierà anche le apparizioni cameo del cast principale. Topher Grace, Laura Prepon, Wilmer Valderrama, Ashton Kutcher e Mila Kunis riprenderanno i loro ruoli. Per fortuna, Kunis ha condiviso alcuni interessanti dettagli dietro le quinte.

Purtroppo, Quello spettacolo degli anni ’90 non uscirà nell’ottobre 2022, poiché la data di uscita non è stata rivelata all’evento dei fan TUDUM di Netflix e la serie non è stata inclusa nell’elenco completo dei nuovi film e programmi in uscita per il mese. Ma ecco quando ci aspettiamo il rilascio!

Quelli degli anni ’90 Mostra gli aggiornamenti delle versioni

Secondo un nuovo aggiornamento di TV Line, Quello spettacolo degli anni ’90 potrebbe essere ancora sulla buona strada per un’uscita alla fine del 2022, ma è in programma anche una data di uscita all’inizio del 2023. Come sappiamo, le riprese della sitcom sono già terminate e i 10 episodi sono ora in post-produzione.

Storicamente, le commedie Netflix non hanno tempi di consegna lunghi, ma a giudicare dalla ricca formazione di serie originali di fine anno, Quello spettacolo degli anni ’90 potrebbe solo dover stare in panchina fino all’inizio del prossimo anno. Ti faremo sapere quando Netflix annuncerà la data di uscita.

Jackie e Kelso sono insieme in quello spettacolo degli anni ’90?

Durante la promozione del suo film Netflix La ragazza più fortunata del mondo, Mila Kunis ha condiviso nuovi dettagli sulla sua rappresaglia nei panni di Jackie in Quello spettacolo degli anni ’90. In primo luogo, ha rivelato che Jackie sarà la madre di un’adolescente nella serie sequel (di cui non era molto soddisfatta, scherzando ovviamente).

Ora sta potenzialmente rivelando chi potrebbe essere il padre di quel bambino. In un’intervista con Access, Kunis anticipa che Jackie e Kelso sono una coppia nella nuova serie. Ancora una volta, l’attrice ha scherzosamente “chiamato BS” sulla coppia, affermando che immaginava che Jackie e Fez sarebbero stati ancora insieme.

Dovremo aspettare e vedere quando Quello spettacolo degli anni ’90 anteprime su Netflix. Resta sintonizzato per ulteriori notizie e aggiornamenti sulla serie in arrivo da Netflix Life!