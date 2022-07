Quello spettacolo degli anni ’90 non arriverà su Netflix nell’agosto 2022

Quello spettacolo degli anni ’70 i fan stanno pazientemente (o con impazienza, a seconda della tua atmosfera), aspettando l’imminente serie spin-off di Netflix Quello spettacolo degli anni ’90. La continuazione della sitcom di successo della Fox riunisce i membri del cast originale e introduce i fan a una nuova generazione di adolescenti ribelli.

Red e Kitty Forman sono tornati! Kurtwood Smith e Debra Jo Rupp riprendono i loro ruoli iconici per Quello spettacolo degli anni ’90, che trova la coppia nonni di Erica e la figlia adolescente di Donna, Leia ( Callie Haverda ). Trascorre l’estate con Red e Kitty a Point Place e ha un assaggio dell’adolescenza dei suoi genitori in un nuovo decennio.

Insieme a Smith e Rupp, la maggior parte del cast principale di Quello spettacolo degli anni ’70 sono confermati per riprendere i loro ruoli di guest star. Ashton Kutcher, Mila Kunis e Wilmer Valderrama sono a bordo per le apparizioni, e ovviamente Topher Grace e Laura Prepon saranno le guest star poiché lo spin-off ruota attorno alla figlia dei loro personaggi.

Ma quando potremo finalmente intravedere cosa accadrà dopo la banda e incontrare questi ragazzi degli anni ’90? Ecco gli ultimi aggiornamenti dal Quello spettacolo degli anni ’90 impostato, incluso se la serie è ancora in produzione e una data di uscita prevista per l’attesissima serie comica originale.

Quelli degli anni ’90 Mostra gli aggiornamenti delle versioni

A partire dal 20 luglio 2022, appare Quello spettacolo degli anni ’90 rimane in produzione. Wilmer Valderrama ha pubblicato una foto di una sceneggiatura con la didascalia: “A chi potrebbe interessare… Ora se solo potessi ricordare l’accento”. L’attore era sul set per girare il suo posto come ospite come Fez.

Nessuno degli altri membri del cast originale ha ancora anticipato i loro ritorni sui social media, ma teniamo le dita incrociate per una foto di gruppo dei membri del cast originale e dei nuovi insieme. Immagina di rivedere Eric e i suoi amici di nuovo insieme prima dell’anteprima dello spin-off!

Dalla prima stagione di Quello spettacolo degli anni ’90 sembra che le riprese stiano per finire, dovremmo vedere la prima serie verso la fine del 2022. Speriamo che Netflix debutti con la sitcom nell’autunno 2022, che prevediamo sarà tra ottobre e l’inizio di dicembre 2022. Di Ovviamente la data di uscita potrebbe cambiare, ma terremo aggiornati i fan.

Resta sintonizzato per saperne di più Quello spettacolo degli anni ’90 notizie e aggiornamenti da Netflix Life!