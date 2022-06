Quello spettacolo degli anni ’90 non arriverà su Netflix a giugno 2022 (nuovi aggiornamenti)

Chi avrebbe mai immaginato che saremmo tornati a casa dei Forman a Point Place, nel Wisconsin? Netflix sta tornando nel mondo di Quello spettacolo degli anni ’70 con il prossimo spin-off Quello spettacolo degli anni ’90, e sarà una grande riunione.

La serie si svolgerà nell’estate del 1995 mentre Red (Kurtwood Smith) e Kitty Forman (Debra Jo Rupp) si prendono cura della loro nipote adolescente Leia (Callie Haverda). Ovviamente è la figlia di Erica e Donna.

Mentre Quello spettacolo degli anni ’90 sarà incentrato su un nuovo gruppo di adolescenti con Red e Kitty anche come personaggi principali, lo spin-off accoglierà nuovamente Topher Grace, Laura Prepon, Ashton Kutcher, Mila Kunis e Wilmer Valderrama nei loro ruoli della serie originale. Tommy Chong tornerà anche nel ruolo del personaggio preferito dai fan, Leo.

Sfortunatamente, non vedremo Eric, Donna, Kelso, Jackie e Fez su Netflix nel giugno 2022. La serie non è stata inclusa nell’elenco completo dei nuovi film e spettacoli in arrivo questo mese, ma abbiamo un sacco di novità aggiornamenti sulle prossime serie.

Quelli degli anni ’90 Mostra gli aggiornamenti delle versioni

Al momento, non è stato previsto un periodo di rilascio ufficiale Quello spettacolo degli anni ’90, ma sappiamo che le riprese della serie sono iniziate a febbraio 2022 con una data di conclusione provvisoria a fine giugno. Poiché si tratta di una sitcom multi-cam, potremmo vedere un periodo di post-produzione ridotto.

La serie potrebbe ancora trascorrere dai tre ai quattro mesi in post-produzione, il che potrebbe portarci a un’uscita nell’autunno del 2022. Sebbene lo spin-off possa essere presentato in anteprima già a settembre, potremmo anche essere in attesa di un debutto in ottobre o Novembre.

Non importa quando viene rilasciato, Quello spettacolo degli anni ’90 cadrà con un grande tocco nostalgico e avrà sicuramente una versione di alto profilo. Stiamo ancora aspettando di vedere se Netflix otterrà i diritti su Quello spettacolo degli anni ’70 così i fan possono rivedere la serie originale, ma incrociamo le dita.

Resta sintonizzato per saperne di più Quello spettacolo degli anni ’90 notizie e aggiornamenti da Netflix Life!