Siamo più che pronti a vedere Quello spettacolo degli anni ’90 fa il suo sbarco su Netflix! Abbiamo aspettato l’arrivo dello show da quando abbiamo scoperto chi c’è nel cast. Ci sono così tanti volti nuovi e familiari e non vediamo l’ora di vederli in azione. Ma quando arriverà lo spettacolo su Netflix?

Quello spettacolo degli anni ’90 è una serie spin-off della popolare sitcom per adolescenti Quello spettacolo degli anni ’70. Netflix ha dato un ordine di serie di 10 episodi a Quello spettacolo degli anni ’90 nell’ottobre 2021. I creatori della serie originale Bonnie e Terry Turner sono tornati come co-creatori insieme alla figlia Lindsay Turner e Gregg Mettler per lo spinoff. Sono anche tutti sotto contratto come produttori esecutivi. Inoltre, Mettler è lo showrunner. La storia segue Leia Forman, la figlia di Eric Forman e Donna Pinciotti, mentre trascorre l’estate del 1995 con i nonni a Point Place, nel Wisconsin. Durante la visita ai suoi nonni, Leia incontra e fa amicizia con i bambini del vicinato.

È stato confermato che Kurtwood Smith e Debra Jo Rupp, che hanno interpretato Red e Kitty Forman nella serie originale, torneranno per lo spinoff quando è stato ordinato. Inoltre, è stato successivamente confermato che Topher Grace, Laura Prepon, Mila Kunis, Ashton Kutcher, Wilmer Valderrama e Tommy Chong si sarebbero uniti alla serie e avrebbero fatto apparizioni come ospiti. Oltre a Smith e Rupp, il resto del cast regolare include Callie Haverda, Ashley Aufderheide, Mace Coronel, Maxwell Acee Donovan, Reyn Doi e Sam Morelos.

Così è Quello spettacolo degli anni ’90 in arrivo su Netflix nel 2022? Ecco tutto ciò che sappiamo sull’uscita dello spettacolo qui sotto!

Quello spettacolo degli anni ’90 arriverà su Netflix nel 2022?

Auspicabilmente! Netflix non ha ancora annunciato una data di uscita ufficiale, ma restiamo fiduciosi che lo spettacolo possa essere inserito per un rilascio alla fine del 2022. What’s on Netflix ha riferito che le riprese si sono svolte tra il 7 febbraio e il 21 luglio. La protagonista dello spettacolo, Callie Haverda, ha anche condiviso che la produzione era terminata attraverso un post su Instagram. Il post è datato 28 luglio. Sebbene le date di chiusura siano diverse, la nostra ipotesi è che le riprese siano terminate a fine luglio. Lo spettacolo dovrebbe essere quindi entrato immediatamente in post-produzione.

Probabilmente stiamo guardando da tre a quattro mesi di post-produzione. Questo metterebbe la data di uscita da qualche parte tra ottobre e novembre. Tuttavia, gli spettacoli Netflix in genere trascorrono dai sei agli otto mesi in post-produzione. Dubitiamo che gli episodi impiegheranno otto mesi per essere modificati. Il tempo massimo che pensiamo che lo spettacolo trascorrerà in post-produzione è di sei mesi. Quindi l’ultimo che crediamo di poter vedere Quello spettacolo degli anni ’90 è gennaio 2023.

Incrociamo le dita, la post-produzione non richiede molto tempo, quindi possiamo vedere Quello spettacolo degli anni ’90 entro la fine del 2022.

Resta sintonizzato su Netflix Life perché condivideremo la data di uscita ufficiale per Quello spettacolo degli anni ’90 una volta che Netflix lo annuncia!