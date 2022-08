Quello spettacolo degli anni ’70 tornerà in streaming questo settembre

Abbiamo una situazione di buone/cattive notizie riguardo all’amata sitcom Quello spettacolo degli anni ’70, una serie che i fan hanno trascorso ore a guardare settimanalmente su Netflix quando una volta è stata trasmessa in streaming sul servizio.

La buona notizia è che lo spettacolo tornerà in streaming molto presto. Questa settimana, a dire il vero! Tutti i 200 episodi saranno disponibili per la visione giovedì 1 settembre. Sul lato negativo, la serie non sarà trasmessa in streaming su Netflix.

È un po’ sorprendente che Netflix abbia permesso a un altro servizio di streaming di entrare e ottenere i diritti per lo spettacolo. Quello spettacolo degli anni ’70 è stato uno dei migliori interpreti della serie quando era disponibile, ma Netflix ha lasciato scadere i diritti alcuni anni fa e lo spettacolo non è stato disponibile per la visione da nessuna parte in quel periodo.

Molti di noi si aspettavano che Netflix riprendesse presto lo spettacolo, come promozione per la prossima serie spin-off, Quello spettacolo degli anni ’90, ma non sembra più essere così. È particolarmente strano da allora Quello spettacolo degli anni ’90 è stato confermato che include le apparizioni di quasi l’intero cast originale, inclusi Laura Prepon, Topher Grace, Wilmer Valderrama, Mila Kunis e Ashton Kutcher.

Dove vedere quello spettacolo degli anni ’70

Secondo TVLine, lo spettacolo inizierà in streaming su Peacock questo giovedì. Dovrai pagare per i piani Premium o Premium Plus per guardare lo spettacolo, poiché non sarà disponibile nel piano gratuito. Il piano Premium costa $ 4,99 al mese e contiene alcuni annunci pubblicitari mentre il pagamento di $ 9,99 al mese per Premium Plus ti consente di guardare senza pubblicità.

Non abbiamo una data per la prima Quello spettacolo degli anni ’90 ancora, ma sarà composto da almeno dieci episodi per la sua prima stagione. Il sequel si svolgerà nel 1995 e seguirà la figlia di Eric e Donna mentre fa visita ai suoi nonni, Kitty e Red (Debra Jo Rupp e Kurtwood Smith tornano per riprendere i loro ruoli).

Hai intenzione di rivisitare Quello spettacolo degli anni ’70 quando tornerà in streaming? Sei deluso che non sarà su Netflix?