“Quello spettacolo degli anni ’70” torna in streaming ma non su Netflix

Quello spettacolo degli anni ’70 ha lasciato Netflix a livello globale a settembre 2020 e ora, dopo due anni dalla sua rimozione, sembra aver trovato una nuova casa di streaming e non è Netflix. Questo nonostante Netflix sia la casa di Quello spettacolo degli anni ’90 in arrivo esclusivamente su streamer più avanti nel 2022. Ecco cosa sappiamo.

Suggerimenti che Quello spettacolo degli anni ’70 avrebbe lasciato Netflix è arrivato alla fine del 2019 con i diritti SVOD (streaming video on demand) per il rinnovo. Ciò alla fine si è concretizzato, con l’intera serie che ha lasciato Netflix a livello globale a settembre 2020.

Lo spettacolo era popolare su Netflix, ma è drammaticamente diminuito in popolarità dopo la sua partenza da Netflix. Nielsen ha riferito che nel 2020 la serie è stata classificata come la terza sitcom più vista su Netflix.

Cosa c’è di diverso con Quello spettacolo degli anni ’70 rispetto ad altre rimozioni come L’ufficio o Gli amici è che il proprietario del titolo, Carsey-Werner, non ha una piattaforma di streaming da potenziare.

Peacock sarà la sede di That ’70s Show da settembre 2022

Esattamente due anni dopo la sua rimozione, abbiamo ricevuto la notizia che Peacock sarà la casa di streaming a partire dal 1 settembre 2022. Tutte e otto le stagioni arriveranno sulla piattaforma.

Quello che non sappiamo è se la serie sarà o meno un’esclusiva di Peacock o se altri streamer avranno accesso. Netflix ha appena annunciato il suo programma di settembre 2022 ed era in particolare assente.

Questa è probabilmente una decisione sconcertante per conto di Carsey-Werner, Netflix e persino NBC Universal. È probabile, tuttavia, che il denaro sia stato probabilmente il fattore decisivo alla fine della giornata.

Netflix ha un interesse acquisito nella proprietà dato che ora ha Quello spettacolo degli anni ’90 venendo al servizio. Lo spettacolo è intrinsecamente connesso Quello spettacolo degli anni ’70 con il cast dell’originale che ritorna.

Non ci sono notizie su una data di uscita per Quello spettacolo degli anni ’90 al momento della ripubblicazione, anche se è previsto per la fine del 2022.

Non sappiamo se la serie si dirigerà verso l’impronta della NBC Universal al di fuori degli Stati Uniti (come Now nel Regno Unito).

Ti manca Quello spettacolo degli anni ’70 su Netflix? Ti sarebbe piaciuto vederli riprendere i diritti di streaming e ci sono altri spettacoli di Carsey-Werner che vorresti vedere sul servizio? Fateci sapere nei commenti.