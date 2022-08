Quello spettacolo degli anni ’70 e 6 vecchi spettacoli che dovrebbero essere trasmessi in streaming su Netflix

Niente fa più male di quando vuoi guardare una serie specifica di ritorno al passato ma non la trovi su Netflix, HBO Max, Hulu, Peacock… nessuno dei grandi successi in streaming. A volte può essere molto difficile rintracciare spettacoli come Quello spettacolo degli anni ’70 e altri che sono invecchiati fuori rotazione.

Per quanto tu non voglia rinunciare alla ricerca degli spettacoli che desideri, non vale la pena guardare il nastro VHS sgranato e di bassa qualità su YouTube. Ma cosa fai quando vuoi guardare Festa dei Cinque, Angelo Oscuro, o 2 ragazze al verde ma non sono in streaming?

Mostri che Netflix tornerà in sé e animerà la sua formazione con programmi che le persone vogliono davvero guardare. Anche se gli spettacoli piacciono 90210 sono disponibili altrove, i fan li vogliono ancora nella loro lista di controllo di Netflix e questi programmi dovrebbero esserlo!

Quello spettacolo degli anni ’70 e altri spettacoli che Netflix dovrebbe aggiungere

Stiamo mettendo in evidenza solo sette degli spettacoli che abbiamo amato e perso lungo la strada che speriamo di rivedere in streaming. Stiamo incrociando le dita sul fatto che questo elenco invecchi male e questi programmi più vecchi vengono aggiunti a Netflix nella funzione quasi lontana. Diamo il via alle cose Quello spettacolo degli anni ’70.

Quello spettacolo degli anni ’70

Nel 2020, tutte e otto le stagioni di Quello spettacolo degli anni ’70 sono stati rimossi da Netflix e, ad agosto 2022, la sitcom di successo non ha ancora bloccato una nuova casa di streaming. Con la prossima serie spin-off di Netflix Quello spettacolo degli anni ’90 arrivando più tardi nel 2022 e riunendo la maggior parte del cast principale, avrebbe senso che l’originale tornasse su Netflix come compagno. Dovremo aspettare e vedere cosa succede, ma ai fan di tutto il mondo manca decisamente Eric e i suoi amici!

90210

Qualche anno fa, The CW’s Beverly Hills, 90210 il riavvio era disponibile per lo streaming su Netflix, ma come tutte le serie CW, alla fine il loro tempo sullo streamer è scaduto. Da allora, The CW ha rivendicato il sottovalutato teen drama e tutte e cinque le stagioni di 90210 sono disponibili per la visione sul sito web della rete. Ma non smetteremo mai di chiedere (più come esigente) che Netflix riporti per la prossima generazione di allumi di West Bev.

I miei ragazzi

In questi giorni, non sentirai quasi nessuno parlare dello spettacolo I miei ragazzi. La serie comica romantica è andata in onda su TBS per quattro stagioni dal 2006 al 2010. Ozark la star Jordana Spiro ha interpretato la giornalista sportiva PJ Franklin, che ha trascorso la maggior parte del suo tempo in giro con il suo gruppo di amici piuttosto che innamorarsi. C’era una volta, la serie criminalmente sottovalutata era disponibile su Netflix, ed è giunto il momento che questa gemma nascosta abbia una seconda vita.

Festa dei Cinque

Come le tre serie precedenti, Festa dei Cinque ha trascorso un po’ di tempo in streaming su Netflix in passato, ma è stato assente per anni dallo streamer. Anche se puoi guardare il riavvio di Freeform del 2020 su Hulu, le sei stagioni dell’originale del 1994 con Scott Wolf, Matthew Fox, Neve Campbell e Lacey Chabert non sono accessibili oltre l’acquisto su richiesta. Abbiamo bisogno di un po’ di nostalgia degli anni ’90 su Netflix e Festa dei Cinque farebbe il trucco!

2 ragazze al verde

In qualche modo, la sitcom di successo della CBS 2 ragazze al verde interpretato da Kat Dennings e Beth Behrs non ha raggiunto un servizio di streaming da quando si è concluso nel 2017. La serie era incentrata su due giovani cameriere in difficoltà che uniscono le forze per avviare un’attività di cupcake. La Warner Bros. possiede i diritti di distribuzione di 2 ragazze al verde, il che significa che HBO Max sarebbe una casa naturale per la commedia, ma con Netflix che reintegra i diritti delle altre serie di proprietà della WB Regno e Gli originali, Netflix potrebbe essere un contendente per le disavventure cupcake di Max e Caroline.

Angelo nero

Quando si tratta di spettacoli di genere, molti classici di culto tendono ad andare e venire, cadendo nella collezione di amati spettacoli finiti troppo presto mentre sempre più si uniscono ai ranghi. Jessica Alba ha recitato nel dramma di fantascienza della Fox in due stagioni Angelo nero dal 2000 al 2002. Considerando quanto grande è diventata la star Alba, si potrebbe supporre Angelo nero sarebbe disponibile da qualche parte. Al momento, la 20th Century Fox non ha inserito la serie su Disney+ o Hulu, quindi… Netflix, il gioco è fatto!

Quali spettacoli aggiungeresti alla lista? Condividi le tue scelte per i programmi più vecchi che dovrebbero essere trasmessi in streaming su Netflix – o solo per il periodo di streaming – nei commenti!