“Quello era il mio colpo caratteristico” – Quando Sadie Sink non riusciva a smettere di parlare del suo amore per il nuoto

Prima che Stranger Things arrivasse sugli schermi, Sadie Sink era una star sconosciuta. Si è unita al cast nella seconda puntata ed è diventata rapidamente uno dei membri della banda. Da allora, è diventata una parte fondamentale della serie. I creatori hanno persino dato al suo personaggio dei riflettori nella quarta stagione, dove ha dimostrato una recitazione di alto livello.

Sink ha spesso sottolineato quanto le piaccia recitare. Quando si è diplomata a scuola, era contenta di potersi concentrare interamente sul suo mestiere invece di preoccuparsi dei compiti o delle ore scolastiche. Penseresti che recitare sia stato il suo primo amore. Ma a quanto pare, l’attrice ha anche una certa simpatia per lo sport.

LEGGI ANCHE: Millie Bobby Brown e Sadie Sink una volta legati oltre “Strangers Things” ambientato in un avventuroso viaggio in spiaggia

Sadie Sink pensava di essere abbastanza abile da entrare a far parte di una squadra di nuoto entry level

In un’intervista avvenuta nel 2020, la rossa ha rivelato il suo amore per il nuoto. Oltre alle doti recitative, l’attrice ha anche un bel talento in piscina. Era una nuotatrice quando era più giovane e il dorso era il suo tratto distintivo. Sua madre non era del tutto convinta delle sue capacità di nuoto, ma ha dimostrato che si sbagliava, quindi l’ha portata in piscina e le ha chiesto di nuotare. Sadie Sink voleva anche provare per una squadra di nuoto, anche se era abbastanza umile da ammettere che le sue abilità erano solo al livello di una studentessa di terza elementare.

“Voglio essere in una squadra di nuoto. Necessità di trovare una squadra di nuoto entry level nell’area del New Jersey. Il dorso è stato il mio tratto distintivo”, ha detto.

Ma sembra che ora si stia concentrando sulla sua carriera di attrice. Subito dopo la fine dello spettacolo dei fratelli Duffer, ha annunciato il suo progetto, The Whale con Branden Fraser. Interpreta la figlia adolescente di 17 anni separata di Fraser. Brandon sta cercando di riconnettersi con lei mentre affronta la sua obesità. Nel frattempo, Sink tornerà di nuovo su Stranger Things nella sua ultima puntata, ma prima puoi vederla su Dear Zoe.

LEGGI ANCHE: “Lei è come facciamolo” – Quando Millie Bobby Brown ha rivelato come la sua co-attrice Sadie Sink è sul set

Sapevi del desiderio di Sadie di entrare a far parte di una squadra di nuoto?

Il post “Quello era il mio colpo caratteristico” – Quando Sadie Sink non riusciva a smettere di parlare del suo amore per il nuoto è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.