“Quella serie Netflix degli anni ’90”: tutto ciò che sappiamo finora

Red e Kitty Forman sono tornati per una nuova entusiasmante continuazione di Quello spettacolo degli anni ’70 esclusivamente su Netflix. Una nuova serie comica di 30 minuti di Carsey-Werner è in fase di sviluppo con l’entrata in produzione prevista per febbraio 2022. Abbiamo anche alcuni dettagli esclusivi sui personaggi per la serie e altro ancora.

Ordinato nell’ottobre 2021, il nuovo spettacolo riavvolge i nostri orologi alla metà degli anni ’90, dove tutti i bambini Quello spettacolo degli anni ’70 ora sono cresciuti e si sono trasferiti fuori dal Wisconsin.

La nuova serie è ambientata nel 1995 e vede la figlia di Eric e Donna in visita dai nonni per l’estate. Fa rapidamente amicizia (più su chi sono questi amici di seguito) con i nuovi bambini che vivono a Point Place, WI.

Bonnie e Terry Turner, i co-creatori della serie originale, torneranno come showrunner. Anche la loro figlia Lindsey Turner sarà coinvolta nel processo di scrittura così come Gregg Mettler, che è stato anche coinvolto nello spettacolo originale.

Chi reciterà in That 90s Show su Netflix?

Finora, solo due membri del cast sono stati confermati come parte dell’annuncio originale.

Kurtwood Smith tornerà per riprendere il ruolo di Reginald “Red” Forman.

Anche Debra Jo Rupp tornerà a interpretare Kitty Forman.

Possiamo anche rivelare alcuni dei nuovi personaggi che possiamo aspettarci di vedere in That 90s Show, anche se vale la pena notare che i nomi dei personaggi sono soggetti a modifiche. Esaminiamo i nuovi personaggi:

Leia Forman (14 anni) – Figlia di Eric (il personaggio di Topher Grace da Quello spettacolo degli anni ’70) e Donna (il personaggio di Laura Prepon da Quello spettacolo degli anni ’70) e descritto come libro intelligente e puledro.

– Figlia di Eric (il personaggio di Topher Grace da Quello spettacolo degli anni ’70) e Donna (il personaggio di Laura Prepon da Quello spettacolo degli anni ’70) e descritto come libro intelligente e puledro. Gwen (14 anni) – Descritto come una piccola e spigolosa potenza che si veste con capelli rosa e jeans strappati.

– Descritto come una piccola e spigolosa potenza che si veste con capelli rosa e jeans strappati. Nate (16 anni) – Il fratello maggiore di Gwen e descritto come un Midwest nutrito con mais e va in giro in un vecchio minivan Dodge malconcio.

– Il fratello maggiore di Gwen e descritto come un Midwest nutrito con mais e va in giro in un vecchio minivan Dodge malconcio. Jay (15 anni) – Descritto come un vero romantico, Jay è un aspirante regista e porta costantemente con sé la sua macchina da presa.

– Descritto come un vero romantico, Jay è un aspirante regista e porta costantemente con sé la sua macchina da presa. Ozzie (14 anni) – La migliore amica di Gwen che è gay e non ha paura di mostrarlo. Descritto anche come incredibilmente onesto.

– La migliore amica di Gwen che è gay e non ha paura di mostrarlo. Descritto anche come incredibilmente onesto. Nisha (15 anni) – Questo personaggio femminile proviene da una famiglia di superstiziosi e, sebbene sia intelligente e si offra sempre volontaria, ha anche una natura ribelle. Sta anche uscendo con Nate.

Dato che vedremo la figlia di Eric e Donna nella serie, ciò potrebbe suggerire che Laura Prepon e Topher Grace torneranno, ma questo deve ancora essere confermato ufficialmente. Abbiamo potuto vederli cameo quando lasciavamo Leia all’inizio della serie o alla fine.

Arriveranno altri membri del cast di That 70s Show? È possibile ma, come abbiamo detto prima, i commenti fatti da Valderrama e Kutcher suggeriscono che è improbabile che li vedremo tornare.

Quando uscirà il film That 90s Show?

Secondo gli elenchi di produzione visti da What’s on Netflix, le riprese dello spettacolo dovrebbero iniziare all’inizio del 2022.

Grazie a Variety Insight, possiamo confermarlo riprese per Quello spettacolo degli anni ’90 si svolgerà dal 7 febbraio al 30 aprile 2022.

La serie è stata girata a Los Angeles, in California.

Quello spettacolo degli anni ’70 tornerà su Netflix?

Una delle domande che potresti avere in futuro è se Netflix riacquisterà o meno i diritti della serie originale, Quello spettacolo degli anni ’70.

Per chi non lo sapesse, Netflix deteneva i diritti di streaming globali per Quello spettacolo degli anni ’70 per un certo numero di anni prima che Netflix perdesse i diritti nel settembre 2020.

Più di un anno dopo, lo spettacolo deve ancora trovare una nuova casa di streaming, ma data la connessione a Quello spettacolo degli anni ’90, potremmo vedere Netflix concedere nuovamente la licenza. Data la nuova relazione di Netflix con Carsey-Werner, speriamo di vedere più collaborazioni su revival o nuovi progetti, ma forse anche la loro vecchia libreria concessa in licenza a Netflix. I successi dalla loro libreria posteriore includono titoli come Fondato per la vita, 3a roccia dal sole, Rosanna, e Un mondo diverso.

Non vedi l’ora Quello spettacolo degli anni ’90 in arrivo su Netflix? Fatecelo sapere nei commenti in basso.