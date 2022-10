“Quel viadotto della Georgia ci ha salvato la vita” – Ryan Reynolds ha condiviso come un cavalcavia di Vancouver ha facilitato la realizzazione di “Deadpool”

“La vita è una serie infinita di relitti di treni con solo brevi pause di felicità da pubblicità.” Chi conosceva il mercenario dalla parlantina veloce, che rompe il quarto muro, Piscina morta, potrebbe illuminarci con una citazione così profonda? Ma questa era, in effetti, l’unicità del film e del personaggio di Ryan Reynolds. Oggi, con l’annuncio del Deadpool 3è difficile credere che gli studios avessero a malapena fiducia nel primo film.

Alcuni mesi fa, Reynolds ha fatto una passeggiata nella memoria per parlare della realizzazione del primo Piscina morta. Tra le altre cose che hanno aiutato il completamento del tanto amato film, Ryan Reynolds ha controllato il nome del viadotto della Georgia a Vancouver, in Canada. Come ha fatto il cavalcavia a diventare una parte così integrante del film sugli antieroi?

Il viadotto della Georgia: Ryan Reynolds sul salvagente di Deadpool

Nel 2015, come first mover nel genere, la Marvel è stata comprensibilmente incerto su un film di supereroi classificato R, Piscina morta. Tuttavia, Ryan Reynolds ha preso in mano la situazione rendendo il film il suo “prima incursione nella produzione.“Qualche mese fa, il Avviso rosso l’attore aveva un conversazione sincera con Ian Hanomansing della CBS e approfondito le sfide della realizzazione del film. A partire dal budget per le scarpe, ha detto Reynolds,

“Abbiamo dovuto trasformare ogni dollaro in quelli che sembravano cento dollari.“

Questo è quando il viadotto della Georgia è venuto in soccorso. Per chi non lo sapesse, il Georgia Viaduct è un importante cavalcavia di Vancouver situato tra il BC Place Stadium e la pista di casa della squadra di hockey su ghiaccio, Vancouver Canucks. Potresti anche ricordarlo come un luogo importante per la maggior parte delle sequenze d’azione in Piscina morta. Con budget così bassi, a differenza del resto dei film MCU, hanno dovuto farlo ridurre al minimo l’uso di costosi VFX e grandi sequenze.

“Quel Georgia Viaduct ci ha salvato la vita. Lo ha fatto davvero. Perché dovevamo tagliare tutte queste enormi sequenze d’azione e sostituire lo spettacolo con il personaggio,” condivisa Il progetto Adam stella.

Ecco perché hanno usato il cavalcavia per quasi tutte le principali scene di combattimento. Reynolds ha illustrato come il film “è diventata un’enorme lezione di marketing”. Ha inoltre spiegato come “la necessità è la madre dell’invenzione” potrebbe essere un degno di nota”strumento creativo” nel proprio arsenale. Nessuna sorpresa Piscina morta e il suo sequel alla fine è diventato uno dei film con rating R con il maggior incasso di sempre.

Sei entusiasta? Deadpool 3? Pensi che il cavalcavia di Vancouver farà la sua apparizione anche in questo? Fateci sapere nei commenti. Nel frattempo, puoi guardare Il progetto Adam in streaming su Netflix.

