“Queer, non queer, è per tutti”: il cast di “Heartstopper” spiega perché lo show di Netflix è rilevante per tutto il pubblico

Netflix è il sito di streaming più popolare al mondo. E ci sono molte ragioni per cui ha dominato altre piattaforme OTT per tutti questi anni ormai. Uno dei motivi può essere la diversificazione del suo contenuto. E non stiamo parlando solo di film o programmi TV, ma anche dei contenuti Netflix Original che produce in esclusiva. Si va dai film epici di fantascienza ai drammi per adolescenti. Uno di questi spettacoli su Netflix è Fermacuori.

In apparenza, lo spettacolo potrebbe sembrare la storia generica di un ragazzo che cerca di superare una scuola piena di bulli pur essendo l’unico studente apertamente gay. Ma il cast dello show assicura a tutti che, indipendentemente dal fatto che tu faccia parte di LGBTQ+ o meno, c’è qualcosa dentro Fermacuori che risuonerà con te.

C’è di più in Heartstopper su Netflix di quello che sembra

Joe Locke, Kit Connor, Corinna Brown e Kizzy Edgell si sono uniti per dare potere a una nuova generazione di bambini LGBTQ+.

Basato su di Alice Oseman acclamato webcomic e libro grafico omonimo, Fermacuori recita in tutte e quattro le stelle nell’attesissima storia d’amore queer adolescenziale di Netflix.

La serie segue la storia d’amore di un pensatore apertamente omosessuale Charlie Primavera (Joe) e allegra star del rugby Nick Nelson (Connor). Lo spettacolo è un orologio leggero e divertente senza dolore o conflitto, che è esattamente ciò che i giovani queer che fanno i conti con la loro sessualità o identità di genere hanno bisogno di vedere.

Mentre parlava del tono ottimista e incoraggiante dello spettacolo, Joe ha detto che ammirava il fatto che lo spettacolo si concentrasse poco sulle molestie e sui problemi di un’adolescente queer. “Penso sia davvero importante mostrare ai più giovani, in particolare ai ragazzi queer, che la tua vita non sarà solo bullismo”, disse la star dello spettacolo.

Insieme a Corinna e Kizzy personaggi, Tara Jones e Darcy Olsen – la lesbica residente di Higgs coppia: fermacuori mostra anche l’amore femminile omosessuale.

Tara ha affermato che lo spettacolo non è solo per persone omosessuali. Ha detto che, a prescindere, amerai comunque lo spettacolo, così com’è “rilevante per tutto il pubblico – non importa quanti anni hai – giovane, vecchio, queer, non queer. È per tutti”. lei dice.

Puoi trasmettere lo spettacolo in streaming su Netflix dal 22 aprile. Fateci sapere se vi è piaciuto il trailer dello spettacolo.

