Quasi 150.000 fan firmano una petizione per salvare Cowboy Bebop di Netflix

A seguito dell’improvvisa cancellazione della serie live-action Bebop cowboy nel dicembre 2021, gli utenti di Netflix erano estremamente sventrati, volendo fare qualcosa in più per convincere la piattaforma di streaming a dare alla serie una possibilità in più.

La determinazione dei fan li ha portati ad avviare una petizione intitolata “Save the live action Cowboy Bepop” e ha chiesto a coloro che vorrebbero anche vedere la serie rinnovata per una seconda stagione di far sentire la loro voce. Ciò ha portato la petizione ad avere quasi 150.000 firme dal suo lancio con tonnellate di commenti concordando sul fatto che questa cancellazione è stata una grande farsa e dovrebbe essere annullata.

“Anche se non era perfetto, è stato comunque uno spettacolo divertente e divertente per i suoi stessi meriti”, si legge in un commento. “Mi piacerebbe vedere una stagione 2 per far crescere ed evolvere lo show”.

È sicuro dire che l’attore principale della serie, John Cho, sarebbe d’accordo sia con la dichiarazione di cui sopra che con la petizione. Dopo la notizia della cancellazione, Cho ha twittato questa cupa gif di seguito.

Da allora, l’attore è stato abbastanza tranquillo sulla questione, il che potrebbe significare una di queste due cose: o è uscito completamente dalla serie e ha cercato altri progetti o, più ottimisticamente, si sono sentite sia la sua voce che quella dei fan e attualmente tiene a Bebop cowboy rinnovamento nascosto.

Quanto è probabile l’ultimo dei due? Ve lo diciamo, qui.

Netflix salverà Cowboy Bebop?

Sfortunatamente, il risparmio di Netflix Bebop cowboy è abbastanza improbabile, soprattutto dopo aver considerato il fatto che la serie è stata la serie originale cancellata più velocemente nella storia della piattaforma di streaming.

Prendendo una decisione così affrettata come questa, si può presumere che i dirigenti di Netflix non fossero troppo entusiasti delle recensioni contrastanti dello show e volessero evitare di riversare altre risorse in una seconda stagione che potrebbe essere vista o meno da milioni di spettatori .

Inoltre, con il sito che ha già tonnellate di altri titoli di fantascienza in arrivo come Til progetto Adam, Hanno clonato Tyrone, e Arcano stagione 2, è possibile l’idea di a Bebop cowboy la stagione 2 è andata dritta nel dimenticatoio per non essere mai più rivisitata. Anche se i fan continuano a sperare.

Nonostante tutto, molti programmi sono stati rianimati da Netflix — Manifesto e Sopravvissuto designato solo per citarne alcuni, quindi chi può dirlo Bebop cowboy non sarà uno di loro? Forse, a tempo debito, i più grandi desideri dei fan si avvereranno. Tuttavia, solo il tempo dirà cosa accadrà dopo con questa serie originale.

Così com’è oggi, la serie live-action Bebop cowboy rimane ancora cancellato da Netflix, ma puoi aiutare in questa lotta per riportare questo spettacolo firmando la petizione e trasmettendo in streaming ogni singolo secondo dello spettacolo su Netflix.

Ti piacerebbe vedere Bebop cowboy salvato? Se è così, facci sapere perché nei commenti qui sotto.