Quanto valeva l’icona pop?

Marilyn Monroe era nota per essere stata una delle attrici più ricercate di Hollywood negli anni ’50. È apparsa in molti film incredibili come Niagara, I signori preferiscono le bionde, Come sposare un milionario, Non ci sono affari come lo spettacolo e il prurito dei sette anni. Con la Monroe in così tanti film di successo commerciale, guadagnava costantemente. Ma purtroppo la vita dell’icona pop è stata interrotta all’età di 36 anni a causa di un’overdose di barbiturici.

Marilyn Monroe ha iniziato la sua carriera di attrice alla fine degli anni ’40 dopo essere stata una modella per la Blue Book Model Agency. Aveva piccole parti in film come Anni pericolosi e Scudda Hoo! Scudda Hay!. Successivamente, ha ottenuto il suo primo ruolo da protagonista nel film musicale Dame del Coroma il film non è andato bene.

Monroe ha continuato ad interpretare piccoli ruoli e fare da modella fino a quando non ha iniziato ad ottenere ruoli in film che sarebbero diventati un successo di critica. Sebbene le sue parti fossero ancora minori, iniziò a guadagnare popolarità. Quindi, Monroe è stata coinvolta in uno scandalo in cui sono state rivelate le sue foto di nudo. Dopo aver ammesso pubblicamente di aver scattato le foto, è diventata ancora più popolare ed è stata spinta nello status di sex symbol. Nel 1953, Monroe avrebbe recitato in tre film che l’avrebbero resa una delle attrici più redditizie di Hollywood. Avrebbe continuato a recitare in altri otto film prima della sua morte nel 1962. Il suo nono e ultimo film, Qualcosa deve dareè rimasto incompiuto.

Quindi, quanto valeva Marilyn Monroe quando è morta? Abbiamo risposto a questa domanda in basso.

Qual era il patrimonio netto di Marilyn Monroe?

Secondo Celebrity Net Worth, Monroe aveva un patrimonio netto di $ 800.000 al momento della sua morte, che oggi è stimato a $ 7 milioni di dollari. È stato riferito che Monroe spendeva molto. Ha speso molti soldi in vestiti, gioielli, casa e altri oggetti. Era anche una generosa donatrice verso la sua famiglia, i suoi amici e i suoi dipendenti. Tuttavia, il suo patrimonio netto è stato ridotto a $ 370.000, che è di circa $ 3,5 milioni oggi, dopo vari costi di liquidazione e spese di successione.

Monroe aveva anche un testamento in atto. Come riportato da Celebrity Net Worth, Monroe ha donato $ 10.000 all’assistente e sorellastra di lunga data Berniece Miracle. Ha anche istituito un fondo fiduciario per l’istruzione di $ 5.000 per il figlio di Berniece. Per sua madre, Gladys Pearl Baker, Monroe ha creato un fondo fiduciario da $ 100.000, di cui ha ricevuto $ 5.000 all’anno.

Ha dato le sue proprietà fisiche e il 75% dei suoi diritti di proprietà intellettuale al suo insegnante di recitazione, Lee Strasberg. Il restante 25% è stato lasciato alla sua terapeuta, la dott.ssa Marianne Kris.

