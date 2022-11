Quanto vale la stella Falling for Christmas?

Ti consigliamo di aggiungere un film delle vacanze alla tua lista di controllo in questa stagione: il film appena uscito di Netflix, Cadendo per Natalecon Lindsay Lohan!

La produzione è una commedia carina con la magia delle vacanze spruzzata per accendere scintille tra il personaggio di Lohan Sierra Belmont e Jake di Chord Overstreet. Quando la viziata ereditiera dell’hotel ha un incidente sugli sci, non ricorda nulla. Il proprietario della baita la trova e la accoglie. E penso che sappiamo tutti a cosa porta!

Crescendo, Lohan ha fatto parte di così tanti film iconici. E ora, siamo così eccitati che è tornata a recitare! Ti sei mai chiesto quale sia il patrimonio netto della star?

Qual è il patrimonio netto della star di Falling for Christmas Lindsay Lohan?

Secondo Celebrity Net Worth, Lohan attualmente vale $ 1,5 milioni. Questo potrebbe non sembrare molto a causa dei fantastici film che ha recitato in passato. Bene, c’è un motivo per cui la celebrità non ha un patrimonio netto più alto.

Durante i giorni di gloria, ha accumulato un patrimonio netto di $ 28 milioni, secondo il sito. La ricorderai da film famosi come Venerdì strano, Confessioni di un’adolescente regina del drammae, naturalmente, nientemeno che Cattive ragazze.

Allora, cos’è successo? Lohan ha iniziato ad affrontare alcune sfide legali e personali nel corso degli anni. A un certo punto, l’attrice doveva $ 223.000 in tasse arretrate e l’IRS ha preso il controllo dei suoi conti, azioni Celebrity Net Worth.

Anche se ha attraversato quei problemi, sembra che stia iniziando a cambiare le cose ora. Cadendo per Natale è solo il primo film nell’accordo della star con Netflix. Il suo prossimo progetto con lo streamer è una commedia romantica, Desiderio irlandese, attualmente in lavorazione. Ha anche un podcast chiamato Il Lohdown che puoi ascoltare.

Cadendo per Natale è ora in streaming su Netflix.