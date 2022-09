Quanto vale la stella di Stranger Things?

Potresti conoscerla come Robyn da Cose più strane, ma Maya Hawke, 24 anni, è un’attrice emergente che probabilmente dominerà Hollywood un giorno. L’attrice americana, figlia dei reali di Hollywood Uma Thurman ed Ethan Hawke, ha recentemente recitato in un nuovo film Netflix, Fai vendettadiretto da Jennifer Kaytin Robinson, con quello di Riverdale Camila Mendes al suo fianco.

Dopo l’uscita del film divertente e contorto venerdì, che ha debuttato su Rotten Tomato con un punteggio del 92%, i social media sono stati un fermento di amore e supporto per Maya, con molti che volevano saperne di più sull’attrice 24enne .

Se volessi scoprire quanti soldi il Fai vendetta star ha in banca, continua a leggere per conoscere il patrimonio netto di Maya Hawke e altro ancora, di seguito:

Patrimonio netto di Maya Hawke

Nata a New York, il patrimonio netto personale di Maya Hawke è stimato in circa $ 3 milioni, da Celebrity Net Worth, mentre altri siti stimano che l’attrice abbia già una ricchezza personale che supera i $ 5 milioni.

Quando parliamo di ricchezza personale, intendiamo il denaro che ha acquisito attraverso il suo duro lavoro nel settore, non stiamo prendendo in considerazione il patrimonio netto dei suoi genitori ($ 45 milioni e $ 55 milioni).

Mentre la maggior parte della sua ricchezza deriva dal suo talento recitativo; avendo recitato in alcuni grandi successi come Scose più strane, Piccole donne, Ladyword, C’era una volta… a Hollywood, e La strada della paura: prima parte – 1994solo per citarne alcuni: guadagna anche attraverso la modellazione e la musica.

Ha già fatto la modella per Vogue, Glamour, Paese delle Meraviglie, Calvin Kleinecc. ed è stato persino chiamato “il volto” di Tutti i santi nel 2016. Maya Hawke si sta anche preparando a pubblicare il suo prossimo secondo album in studio, Muschioil 23 settembre e andrà in tournée a Los Angeles poco dopo la sua uscita, il che significa che probabilmente guadagnerà un bel profitto da questo.

Man mano che la carriera di Maya cresce, aumenterà anche il suo carico in banca!