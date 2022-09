Quanto vale la stella di Riverdale?

Camila Mendes è tornata sui nostri schermi non come Veronica Lodge (Riverdale) ma come Drea Torres — una studentessa vendicativa in una scuola privata d’élite destinata a dare una lezione ai suoi compagni di classe, ma a cui invece viene insegnata una lezione — in Fai vendetta, un nuovo emozionante film Netflix di Jennifer Kaytin Robinson, con cui recita Cose sconosciute Maya Hawke.

Se in qualche modo non conosci ancora il suo nome, anche dopo il suo ruolo nel popolare film drammatico per adolescenti (diventato paranormale?) della CW, lo saprai presto, con altri tre film già in lavorazione, secondo IMDb.

L’attrice brasiliana-americana, 28 anni, potrebbe aver iniziato a recitare solo nel 2016, ma è sicuramente in ascesa e da tenere d’occhio. Se ti stai chiedendo quanti soldi ha guadagnato da quando è stata nello show e dai suoi molti altri progetti, sei nel posto giusto. Di seguito abbiamo tutti i dettagli sul patrimonio netto di Camila Mendes e altro ancora.

Quindi, quanti soldi ha Camila Mendes di Riverdale? Senza ulteriori indugi…

Patrimonio netto di Camila Mendes di Riverdale

Secondo Celebrity Net Worth, il patrimonio netto di Camila Mendes è di circa $ 4 milioni. La maggior parte della sua ricchezza può essere attribuita al suo ruolo nelle CW Riverdale, in cui recita dal 2017. Varietà nel 2018 stimava che l’attrice guadagnasse circa $ 40.000 per episodio, ma considerando il suo successo nel corso degli anni questa somma avrebbe potuto aumentare notevolmente. Ma non solo, ha mostrato le sue capacità di recitazione in numerosi film e serie televisive (guarda la sua filmografia completa – qui) dal 2017 e si è guadagnata un bel penny e un premio o due lungo la strada.

Il creatore 28enne sicuramente lavora sodo! Oltre a guadagnare il suo impressionante patrimonio netto attraverso la recitazione, Camila Mendes guadagna soldi da modelli, sponsorizzazioni online e sponsorizzazioni di prodotti. Ha anche recentemente annunciato, tramite i social media, che si sta espandendo nel mondo degli affari ed è stata nominata ” nuovo direttore creativo e partner” presso il marchio skincare loop, Quindi, come accennato; c’è un brillante futuro davanti a Camila Mendes!

In un anno o due, siamo sicuri che con il suo talento recitativo, potrebbe raddoppiare quello che ha in banca in questo momento. Fino ad allora, assicurati di seguire l’attrice su Instagram per rimanere aggiornato e resta sintonizzato per ulteriori aggiornamenti di Netflix Life.