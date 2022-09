Quanto vale la stella del mostro?

Dahmer. Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer. (Da sinistra a destra) Evan Peters nei panni di Jeffrey Dahmer, Molly Ringwald nei panni di Shari, Richard Jenkins nei panni di Lionel Dahmer nell’episodio 108 di Dahmer. Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer. Cr. Per gentile concessione di Netflix © 2022

L’attore Evan Peters è un volto riconoscibile nei film e in televisione. E ora l’ultimo lavoro del talento include l’assunzione del personaggio molto inquietante del serial killer e molestatore sessuale Jeffrey Dahmer.

La serie di 10 episodi, Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer, è ora in streaming su Netflix. Accanto a Peters ci sono gli attori Richard Jenkins nei panni di Lionel Dahmer, Molly Ringwald nei panni di Shari Dahmer, Michael Learned nei panni di Catherine Dahmer e Niecy Nash nei panni di Glenda Cleveland.

Secondo Netflix, lo spettacolo esplora come sono avvenuti questi crimini concentrandosi sulle vittime e sulle comunità che sono state colpite dal razzismo sistemico della polizia. Ciò ha permesso a uno dei più famosi serial killer di continuare la sua “baldoria omicida” in bella vista per oltre un decennio.

Peters interpreta troppo bene questo criminale. Se non hai ancora visto un episodio e stai solo uscendo dal trailer, allora sai quanto sia inquietante. Vi siete mai chiesti quanto vale l’attore di talento? Abbiamo la risposta per te qui sotto!

Quanto vale il patrimonio netto di Evan Peters, protagonista di Monster: The Jeffrey Dahmer Story?

Secondo Celebrity Net Worth, il patrimonio netto dell’attore 35enne è di $ 4 milioni. Il suo primo ruolo da attore è stato nel film del 2004 Ritaglio Adam.

Da allora, ora è noto per aver interpretato molti personaggi, in particolare per essere apparso in più ruoli nella serie antologica di FX storia dell’orrore americana. Ha anche interpretato Peter Maximoff/Quicksilver in X-Men serie di film e Wanda Vision.

Nel 2021, ha vinto un Primetime Emmy Award come miglior attore non protagonista in una serie limitata o antologica o nella categoria film per il ruolo del detective Colin Zabel nella serie HBO Cavalla di Easttown.

Hai già visto la nuova serie di Peters? Cosa ne pensi del nuovo show di Netflix? Fateci sapere che ne pensate nei commenti!

Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer è ora in streaming su Netflix.