Per anni Jennifer Lopez ci ha abbagliato con la sua recitazione, il suo canto e la sua danza. Penso davvero che questa tripla minaccia possa fare tutto!

E in un nuovo documentario Netflix, Jennifer Lopez: Primo tempo, diamo un’occhiata a cosa ci è voluto perché la star diventasse l’icona che è oggi. Il film mette in evidenza anche la sua evoluzione come latina, madre e artista che assume l’agenzia nella sua carriera e usa la sua voce per uno scopo più grande.

La carriera dell’intrattenitrice è iniziata nel 1991 quando è apparsa come ballerina di Fly Girl A Colori Vivaci. Nella recitazione, il suo primo ruolo da protagonista è stato il ritratto di Selena nel film omonimo, diventando la prima attrice ispanica a guadagnare oltre $ 1 milione per un film. Ha poi intrapreso la scena musicale quando ha debuttato con il suo album in studio Il 6 nel 1999.

Ha fatto così tanto e ha accumulato una carriera impressionante. E come Metà tempo ci dice che ha appena iniziato! Ma ti sei mai chiesto quale sia il patrimonio netto dell’icona?

Quanto vale J.Lo nel 2022?

Lopez è una delle più grandi celebrità di Hollywood di oggi. Secondo Celebrity Net Worth, vale 400 milioni di dollari. La star guadagna anche uno stipendio di circa $ 40 milioni all’anno.

Sebbene molti di questi soldi provengano dalla sua carriera nell’intrattenimento come attrice, cantante e ballerina, Lopez è anche una donna d’affari. Ha avuto molti progetti di bellezza e moda nel corso degli anni come la sua collezione di fragranze, linea di trucco e marchio di prodotti per la cura della pelle.

In confronto, l’ex fidanzato Alex Rodriguez vale $ 350 milioni per aver giocato 22 stagioni nella Major League Baseball (MLB), così come per le sue iniziative imprenditoriali. L’attuale fidanzato della sua vita, l’attore e regista Ben Affleck, vale 150 milioni di dollari.

Ancora oggi, non è sempre comune vedere donne che guadagnano di più delle loro controparti maschili. E questo include quando stanno facendo lo stesso lavoro o ruolo. J.Lo ha lavorato così duramente per arrivare dove è oggi, e si merita sia il riconoscimento del pubblico che quello monetario!