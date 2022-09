Quanto tempo è stato Jeffrey Dahmer in prigione e qual è stata la sua condanna completa?

*AVVERTENZA: contenuto di natura inquietante discusso in anticipo*

Le azioni malvagie di Jeffrey Dahmer hanno scioccato il mondo quando i suoi crimini sono stati portati alla luce per la prima volta e ora Netflix sta mettendo il serial killer sotto i riflettori nella sua ultima serie drammatica.

Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story descrive in dettaglio come il Milwaukee Cannibal abbia ucciso 17 uomini e ragazzi durante una follia omicida di 13 anni tra il 1978 e il 1991.

Non sorprende che il serial killer abbia ricevuto una lunga pena detentiva per i suoi crimini, ma quanto è durata la sua condanna completa e quanto tempo ha trascorso Jeffrey Dahmer in prigione?

La frase completa di Jeffrey Dahmer

Jeffrey Dahmer è stato condannato a 16 ergastoli per i suoi crimini.

Secondo il Crime Museum, l’intera condanna di Dahmer equivaleva a 957 anni.

Quando il caso di Dahmer è stato processato all’inizio del 1992, si è dichiarato colpevole di 15 capi di imputazione per omicidio in Wisconsin e di un 16° omicidio in Ohio.

Senza la possibilità di libertà condizionale, Dahmer avrebbe trascorso il resto della sua vita in prigione, indipendentemente da cosa gli sarebbe successo.

Quanto tempo è stato Jeffrey Dahmer in prigione?

Nonostante abbia una condanna completa di 957 anni, Jeffrey Dahmer ha trascorso solo tre anni e quattro mesi dietro le sbarre.

Questo perché la sua pena detentiva è stata ridotta il 28 novembre 1994, quando Dahmer è stato picchiato a morte da Christopher Scarver, un compagno di reclusione presso il Columbia Correctional Institution di Portage, nel Wisconsin.

Dalla data del suo arresto, il 22 luglio 1991, Dahmer è stato in custodia per un totale di tre anni, quattro mesi e sei giorni fino alla sua morte all’età di 34 anni.

Nel frattempo, il tempo che intercorre tra la sua condanna formale, il 17 febbraio 1992, e la sua morte è stato di due anni, nove mesi e 11 giorni.

Qual è la pena detentiva più lunga in assoluto?

Sebbene la condanna di Dahmer sia indiscutibilmente sostanziale, è tutt’altro che la più lunga pena detentiva della storia.

Il record va a Chamoy Thipyaso, una donna thailandese che ha frodato più di 16.000 persone in uno schema piramidale del valore di 204 milioni di dollari. Nel 1989 è stata condannata a 141.078 anni di reclusione. Tuttavia, la legge in Thailandia specificava che i detenuti per frode non potevano scontare più di 20 anni, il che significa che la sua data di rilascio obbligatoria era fissata per il 2009, sebbene fosse stata rilasciata sulla parola dopo soli otto anni nel 1997.

Negli Stati Uniti, la sentenza più lunga mai emessa è stata inflitta a Charles Robinson Scott nel 1994. È stato condannato a 5.000 anni per sei capi di imputazione per aver violentato una bambina di tre anni, per un totale di 30.000 anni.

E infine, il maggior numero di ergastoli per cui qualcuno sia mai stato condannato è stato Terry Nichols per l’attentato a Oklahoma City del 1995. Fu condannato a 161 ergastoli più 9.300 anni.

Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo il rilascio mercoledì 21 settembre 2022.

