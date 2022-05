COSE STRANE. (Da sinistra a destra) Gaten Matarazzo come Dustin Henderson e Finn Wolfhard come Mike Wheeler in COSE STRANE. Cr. Per gentile concessione di Netflix © 2022

Contento Cose più strane Settimana, secchioni! Sembrava davvero che non saremmo mai arrivati ​​a questo punto. Eppure eccoci qui. Mancano solo pochi giorni Cose più strane stagione 4!

L’attesissima quarta stagione debutterà venerdì 27 maggio. Tuttavia, non avremo ancora l’intera stagione. La quarta stagione è stata divisa in due volumi. La prima parte esce questa settimana con i primi sette di nove episodi. Quindi la seconda metà della stagione tornerà il 1 luglio. Abbiamo aspettato così a lungo per la stagione. Penso che possiamo gestire alcune settimane tra i volumi!

Potrebbe sembrare un modo strano di dividere la stagione, ma probabilmente ha a che fare con la durata degli episodi. Stiamo ottenendo una stagione super-dimensionata con tempi di esecuzione più lunghi! Tutti gli episodi durano più di un’ora e l’ultimo è di 2 ore e mezza! Abbiamo un sacco di contenuti in arrivo.

Quanto tempo ci vuole per guardare Stranger Things stagione 4?

Bene, con episodi così lunghi, devi mettere da parte un bel po’ di tempo per guardare in modo abbuffato. In totale, ecco quanto tempo ci vorrà per completare la stagione:

Cose più strane volume 1 (episodi 1-7): 539 minuti, quasi nove ore

(episodi 1-7): 539 minuti, quasi nove ore Cose più strane volume 2 (episodi 8 e 9): 235 minuti, quasi quattro ore

(episodi 8 e 9): 235 minuti, quasi quattro ore Cose più strane volumi 1 e 2: 774 minuti, quasi 13 ore

È un sacco di tempo per trovare! Ma noi Straniero Thiongs i fan lo faranno sicuramente funzionare. Dopotutto, abbiamo aspettato così tanto per la prossima stagione. Potrebbe essere davvero una buona cosa che gli ultimi due episodi arrivino un po’ più tardi. Abbiamo nove ore di materiale fantastico da portare a termine prima che il penultimo e l’ultimo episodio arrivino su Netflix!

Cose più strane il volume 1 della stagione 4 arriverà su Netflix venerdì 27 maggio.