Quanto guadagna la stella Selling Sunset?

Vendo tramonto la stagione 5 è finalmente arrivata sui nostri schermi Netflix e siamo entusiasti di riunirci con i nostri agenti immobiliari di fascia alta preferiti. Il reality segue le vite di un gruppo di agenti immobiliari alla moda e glamour che vendono case da sogno ai mega ricchi. Con il suo dramma assurdo, gli sguardi accattivanti e i momenti accesi, non sorprende che sia uno dei migliori reality show di Netflix!

Senza dubbio la star di spicco della serie è Christine Quinn, che per caso si ritrova sempre proprio al centro di tutto il dramma con i suoi colleghi agenti immobiliari. Ha sviluppato un bel nome per se stessa nel mondo immobiliare ed è spesso elogiata per le sue statistiche di vendita nello show, ma quanto costa Vendo tramonto vale la stella? Scopri il patrimonio netto di Christine Quinn di seguito!

Patrimonio netto di Christine Quinn

Il nostro agente immobiliare di lusso esuberante e alla moda preferito vale circa $ 2 milioni, secondo Celebrity Net Worth. Il Vendo tramonto star è un agente presso la società di intermediazione immobiliare di fascia alta con sede a Los Angeles, The Oppenheim Group, e guadagna abbastanza soldi vendendo case da sogno a ricchi e famosi.

Anche se è stato riferito che Christine Quinn non guadagna uno stipendio lavorando a Oppenheim di per sé, sembra che riceva una forte commissione sulle case multimilionarie che vendono. Ciò significa che durante tutto l’anno, Christine potrebbe riempirsi continuamente le tasche con i suoi stipendi considerevolmente grandi.

Secondo Heart UK, la commissione per gli agenti immobiliari varia in genere dal tre al sei percento del prezzo di acquisto. di Cristina Vendo tramonto la co-protagonista Davina Potratz ha spiegato in precedenza che l’importo finale totale viene quindi diviso tra l’intermediazione e l’agente, con l’agente che porta a casa il 75% della commissione, mentre i broker prendono il 25%.

Quindi, per esempio, se Christine vende una casa da 5 milioni di dollari a qualcuno, potrebbe guadagnare fino a 225.000 dollari di commissioni sulla vendita della casa! Non male per pochi giorni di lavoro!

Nonostante, secondo quanto riferito, non guadagnino uno stipendio da The Oppenheim Group, le ragazze di Vendo tramonto stanno abbastanza bene. Soprattutto ora che sono le star del reality show immobiliare molto avvincente e popolare di Netflix, Vendo tramonto. Anche se siamo sicuri che guadagneranno un bel soldo dallo streamer, così come dai molteplici accordi con i marchi che sono seguiti dalla loro ascesa alla celebrità, quando si tratta di quanto hanno guadagnato esattamente dallo spettacolo, noi non sono così sicuro. La loro paga Netflix non è stata rivelata.

Chi è la stella più ricca di Selling Sunset?

Con sorpresa di alcuni spettatori, Christine Quinn non è la più ricca Vendo tramonto membro del cast con un patrimonio netto di $ 2 milioni, nonostante le sue impressionanti statistiche di vendita nello show. Ecco dove si dice che i conti bancari dei co-protagonisti di Christine si accumulano, secondo Celebrity Net Worth, in confronto:

Chrishell Stause: $ 5 milioni

Vanessa Villela” $ 5 milioni

Heather Rae Young: 3 milioni di dollari

Davina Potratz: $ 2 milioni

Emma Hernan: $ 1,5 milioni

Mary Fitzgerald: 1 milione di dollari

Maya Vander: $ 1 milione

Amanza Smith: $ 1 milione

Romain Bonnet: $ 500.000

Chrishell e Vanessa siedono entrambi a 5 milioni di dollari ciascuno, il che li rende i più ricchi Vendo tramonto stelle.