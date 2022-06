Quanto guadagna Hustle Star?

Hustle è l’ultimo film di Adam Sandler e racconta la storia di uno scout di basket che scopre un talento irripetibile.

Ad interpretare il ruolo di detto giocatore c’è Juancho Hernangómez che, oltre a recitare nel film Netflix, è anche un giocatore nella vita reale della NBA.

Naturalmente, questo ha suscitato molte domande sulla carriera di Juancho Hernangómez, sui guadagni nella NBA e sul patrimonio netto totale.

fretta | Trailer ufficiale del teaser BridTV 8559 fretta | Trailer ufficiale del teaser https://i.ytimg.com/vi/dvIYKZlwbgc/hqdefault.jpg 958283 958283 centro 13872

Hustle è rimbalzato su Netflix mercoledì 8 giugno 2022.

Interpretato da Adam Sandler e dal giocatore NBA nella vita reale Juancho Hernangómez, il film racconta la storia del suo sfortunato esploratore di basket Stanley Sugerman, che scopre un talento irripetibile mentre è in Spagna.

Stanley va contro la sua squadra e si assume la responsabilità di portare la giovane stella negli Stati Uniti e, contro ogni previsione, combattono per dimostrare di avere quello che serve per farcela nella NBA.

Netflix

Chi è Juancho Hernangómez?

Juan Alberto “Juancho” Hernangómez Geuer è la vera star della NBA che dà vita al giocatore immaginario, Bo Cruz.

Nato a Madrid il 28 settembre 1995 e attualmente ha 26 anni, Juancho è cresciuto in una famiglia pazza di basket poiché i suoi genitori giocavano entrambi a livello professionistico mentre suo fratello, Willy, gioca per i New Orleans Pelicans e sua sorella gioca per la squadra giovanile dell’Estudiantes in Spagna.

Juancho gioca a basket in modo competitivo da quando aveva 12 anni, giocando per una serie di squadre giovanili in Spagna tra cui CB Las Rozas, Real Madrid e Club Baloncesto Majadohonda.

Nel 2012, Hernangómez ha firmato il suo primo contratto da professionista, con la squadra spagnola CB Estudiantes, dove ha giocato fino al 2016 ed è stato nominato candidato internazionale per il draft NBA.

I primi passi di Juancho nella NBA sono arrivati ​​con i Denver Nuggets dopo essere stato selezionato nel draft 2016, giocando 191 partite per la squadra prima di trasferirsi ai Minnesota Timberwolves nel 2020.

Le ultime stagioni hanno visto Hernangómez spostarsi tra diverse squadre della NBA, giocando per i Boston Celtics, i San Antonio Spurs e la sua squadra attuale, gli Utah Jazz.

Al di fuori della NBA, Juancho ha anche rappresentato il suo paese e ha fatto parte della squadra spagnola che ha vinto la Coppa del Mondo di basket 2019 in Cina.

Netflix

Patrimonio netto di Juancho Hernangómez

Juancho Hernangómez ha un patrimonio netto dichiarato di $ 17 milioni alla fine della stagione 2020/21 e, come attuale giocatore NBA, dovrebbe aumentare solo nei prossimi anni.

Secondo Hoops Hype, Juancho ha guadagnato $ 6.230.640 come giocatore dei Denver Nuggets tra il 2016 e il 2019 e altri $ 9.814.030 durante la sua permanenza con i Minnesota Timberwolves.

Nella stagione 2021/22, Juancho ha spostato più volte le squadre, giocando per i Boston Celtics, i San Antonio Spurs e la sua squadra attuale, gli Utah Jazz, e si prevede che guadagnerà $ 6.803.190 per la stagione.

Netflix

Hustle è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo il rilascio mercoledì 8 giugno 2022.

In altre notizie, colonna sonora di Hustle: esplora le canzoni dell’ultimo film di Adam Sandler