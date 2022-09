Quanto è forte il rumore prodotto dal “Rumore bianco” di Netflix al momento della sua uscita? Dai un’occhiata alle recensioni

Dire che Noah Baumbach è un regista sperimentale potrebbe minare il suo talento. Ha un talento per creando belle narrazioni e giustapponendole con assurdità, pur mantenendo la storia radicato con l’aiuto di emozioni reali. Sia che tu guardi il Storie di Meyerowitz o La storia del matrimonio, accende una scintilla magica nel pubblico che guarda il suo lavoro. Con una base così forte, non sorprende le aspettative sono ridicolmente alte per il suo ultimo progetto, Rumore biancoun film originale Netflix.

Questo film è un prodotto di un accordo esclusivo firmato a gennaio 2021 tra lo streamer gigante e lo sceneggiatore/regista Noah Baumbach. Dopo mesi di attesa, Rumore bianco finalmente è stato presentato in anteprima alla 79a Mostra del Cinema di Venezia il 31 agosto. Scopriamo insieme le prime reazioni al film e come è andata a finire nel prestigioso evento cinematografico.

Recensioni della critica per l’ingresso di Netflix alla Mostra del Cinema di Venezia

Rumore bianco, da cui è tratto un film Netflix Romanzo postmoderno di Don DeLillo del 1985 vincitore del Premio Nazionale con lo stesso nome. Con Adam Driver e Greta Gerwig nei ruoli principali, la storia segue il lotte di una tipica famiglia americana, navigando nella loro mondana vita suburbana. Questa vita si capovolge quando una perdita chimica chiamata “The Airborne Toxic Event” li costringe a farlo affrontare l’apocalisse frontalmente.

Le prime recensioni di Rumore bianco, prodotti da Netflix, sono a dir poco spettacolari. Secondo The Guardian, il “il film amplifica non solo la ricchezza del libro come pezzo d’epoca che parla dello zeitgeistness alla moda del postmodernismo nel campus americano, ma quanto sia preveggente riguardo alle paure dei giorni nostri”. Anche la casa dei media ha tracciato parallelismi tra “The Airborne Toxic Event” e Covid-19 nella sua fase di blocco.

Il giornalista di Hollywood ha elogiato il regista per il film. “C’è molto da apprezzare nel tentativo alternativamente esilarante e snervante di Noah Baumbach di domare la commedia della morte di Don DeLillo. leggi la recensione.

Varietà, d’altra parte, ha parlato Il libro di Don DeLillo e come hanno funzionato alcuni aspetti della versione sullo schermo mentre alcuni hanno mancato il bersaglio. La casa dei media ha scritto nella sua recensione: “Come film, White Noise annuncia i suoi temi ad alta voce e con orgoglio, ma il problema è che li annuncia più di quanto te li faccia sentire”.

Nel frattempo, il film ha ottenuto un punteggio di 7,1 su IMDb e l’81% su Rotten Tomatoes.

Le reazioni dei fan a White Noise, un originale Netflix

Mentre la Mostra del Cinema di Venezia è un evento esclusivo, solo a una manciata di appassionati di cinema e superfan sono riusciti a catturare la prima di Rumore bianco. Sebbene limitata, la reazione generale al progetto di Noah Baumbach è stata incredibilmente positiva. Primo L’uomo di sabbiapoi Rumore bianco; Netflix sembra essere al passo con la conversione di contenuti “non filmabili” in brillanti interpretazioni dal vivo.

Hanno detto che White Noise di Don DeLillo non era filmabile, ma diamine, Noah Baumbach ci prova in modo onesto e strano. È un miscuglio di commedie familiari disfunzionali, avventure on the road e satira dei valori americani che non si fondono mai completamente. Ma Driver brilla però. #Venezia79 pic.twitter.com/nQ4BDBqDra — Luke Hearfield Venezia e TIFF (@LukeHearfield) 31 agosto 2022

WHITE NOISE: Ho riso, pianto e l’ho amato ogni secondo. Baumbach mi ha sconvolto con questo racconto satirico toccante, profondamente divertente e sulla vita, la morte, la quarantena e i supermercati. Driver brilla al meglio della sua comicità e l’intero film si destreggia abilmente tra più generi. Lo amo! #Venezia79 pic.twitter.com/nnmIshCr3Y — Nicolò Grasso a #Venezia79 (@nickygra97) 31 agosto 2022

WHITE NOISE: Baumbach riesce a esplorare temi come la paura della morte e il consumismo con immagini terrificanti che sembrano uscite da un film degli anni ’80. C’è una scena in camera da letto che mi ha fatto venire i brividi. Non potrei desiderare un adattamento migliore di DeLillo!#Venezia79 pic.twitter.com/F6nWm2iRtZ — alessio #VENEZIA79 (@alessioarncc) 31 agosto 2022

#Venezia79 #WhiteNoise Baumbach trasforma il romanzo infilmabile di DeLillo nel mumblecore definitivo. La morte incombe e non c’è modo di smettere di rimuginare su di essa. Tutto funziona. Soprattutto Gerwig. Dio, mi è mancata sullo schermo! PS Resta per i titoli di coda. — Lorenzo Ciorcalo (@rotovisor) 31 agosto 2022

Per la maggioranza che non ha potuto partecipare al festival del cinema, il film avrà a uscita nelle sale a partire dal 25 novembre. Il rumore bianco La premiere di Netflix avverrà il 30 dicembre.

Eri alla premiere del film? Se sì, condividi i tuoi pensieri nei commenti. Se non puoi, facci sapere cosa ne pensi della premessa del film. Nel frattempo, guarda Storia di matrimonio su Netflix per apprezzare l’abilità di Noah Baumbach come regista.

