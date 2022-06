Quanto è alto l’attore di The Umbrella Academy?

HOLLYWOOD, CALIFORNIA – 12 FEBBRAIO: Tom Hopper partecipa alla premiere di “The Umbrella Academy” di Netflix ad ArcLight Hollywood il 12 febbraio 2019 a Hollywood, California. (Foto di Frazer Harrison/Getty Images)

A che ora esce The Umbrella Academy stagione 3? di Cody Schultz

Quando guardi un episodio di Netflix L’Accademia degli Ombrelli è difficile non chiedersi dell’altezza di Tom Hopper.

Nella serie, Hopper e il suo personaggio Luther Hargreeves, alias One, torreggiano sul resto del cast principale dello show poiché è chiaro che è molto più alto del resto del cast con Luther che possiede una struttura piuttosto imponente.

Non solo il personaggio è estremamente alto, ma la sua parte superiore del corpo è molto più ampia e voluminosa dell’umano medio a causa degli esperimenti che Sir Reginald ha eseguito su di lui. Per dare vita a questo aspetto del personaggio, Hopper indossa protesi elaborate che aiutano a riempire la sua struttura.

Mentre le protesi sono necessarie per aiutare a creare la parte superiore del corpo più voluminosa di Luther, non sono necessari trucchi o assistenza della telecamera per dare al personaggio la sua altezza poiché Hopper sembra essere incredibilmente alto nella vita reale. In effetti, potresti essere sorpreso da quanto esattamente sia alto Hopper.

Altezza Tom Hopper

Anche se a volte è difficile dire se alcuni attori sono effettivamente alti nella vita reale o se è semplicemente la magia del cinema, non c’è nessun inganno in gioco quando si tratta dell’altezza di Tom Hopper.

L’attore dietro il personaggio di Luther Hargreeves è alto 6’5″, il che lo pone ben al di sopra dell’altezza media per gli uomini negli Stati Uniti. (Per chi se lo stesse chiedendo, Healthline riporta che l’altezza media di un uomo negli Stati Uniti è di 5′ 9″.) A 6′ 5″, Hopper è il membro più alto del Accademia degli Ombrelli cast ed è quasi un piede e mezzo più alto del membro più basso del cast, Elliot Page (5′ 1″).