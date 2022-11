Quanto è alto l’attore di Cal Stone in Manifest?

Manifesto la stagione 4, parte 1, è stata finalmente presentata in anteprima su Netflix e Manifesters ha avuto il piacere di guardare il nuovo arrivato Ty Doran interpretare il ruolo di Cal Stone. In precedenza, Jack Messina ha interpretato il ruolo del giovane Cal, ma Doran ha assunto la versione precedente del personaggio.

Nel Manifesto nel finale della terza stagione, Cal è misteriosamente scomparso quando ha toccato la coda del volo 828 e alla fine dell’episodio scopriamo che è tornato. Non solo è tornato, ma ha cinque anni e mezzo, l’età che avrebbe avuto se non fosse stato sull’828.

Ty Doran porta tutta l’innocenza di Cal Stone nel ruolo nella sua nuova forma e interpreta il personaggio con una qualità così accattivante. Non puoi fare a meno di amare e fare il tifo per Cal tanto quanto lo amavi quando era più giovane. È un personaggio straordinario interpretato da due attori di talento.

Ma mentre guardi Manifesto stagione 4 parte 1 su Netflix, potresti chiederti quanto sia alto Doran rispetto ai suoi co-protagonisti. Qual è l’altezza di Ty Doran? Ecco cosa sappiamo dell’altezza dell’attore.

Altezza di Ty Doran

Sebbene non ci siano fonti ufficiali che riportino la sua altezza (come la sua agenzia di talenti Buchwald), Ty Doran sembra visibilmente più alto di molti dei suoi co-protagonisti. È più alto di Matt Long, che interpreta Zeke, è a 5′ 9″, e anche Doran sembra essere un po’ più alto di suo padre televisivo Josh Dallas.

Dallas si trova a circa 6′ 0″ (anche se alcune fonti dicono 6′ 1″), il che renderebbe Doran intorno a 6′ 1″ o 6′ 2″. L’attore sembra avere anche la stessa altezza di JR Ramirez, che interpreta Jared Manifesto e si attesta a 6′ 1″. Tutti e tre questi ragazzi non sono troppo lontani l’uno dall’altro.

Una cosa è certa, non vediamo l’ora di vedere altri attori di talento Manifesto stagione 4 parte 2 mentre continua ad aiutare a guidare la carica per salvare il mondo come Cal Stone. È sicuro che avrà un brillante futuro dopo che la serie avrà rilasciato i suoi episodi finali, quindi cercalo su Netflix e oltre.

Guadare Manifesto solo su Netflix.