Quanto è alto il principe Carlo in The Crown? (E quanto sono alti gli attori?)

È ora di entrare in una nuova stagione del miglior dramma storico di Netflix perché La corona Finalmente è arrivata la quinta stagione. La pluripremiata serie sta ora affrontando uno dei più grandi periodi di tempo nella storia della famiglia reale mentre assistiamo alla fine del matrimonio del principe Carlo e della principessa Diana. Naturalmente, con questo arriva un sacco di polemiche, dalla scandalosa storia d’amore di Charles con Camilla Parker Bowles all’accresciuta attenzione di Diana nei media.

La corona la quinta stagione si svolge tra il 1991 e il 1997, concentrandosi anche sul regno della regina Elisabetta II e sulle sue questioni politiche dopo la caduta dell’Unione Sovietica. Nuovi attori sono stati introdotti per sostituire quelli che abbiamo conosciuto in precedenza man mano che i personaggi invecchiano. La maggior parte delle figure centrali, come il principe Carlo, la principessa Diana, Camilla, la regina e la principessa Anna, sono ora interpretate da nuovi attori nell’ultima stagione.

Se hai iniziato a guardare la nuova serie di episodi e sei curioso del principe Carlo, che ora è il re nel 2022, in particolare della sua altezza, dai un’occhiata a tutte le informazioni che abbiamo di seguito!

Altezza di re Carlo

Re Carlo III, conosciuto in La corona la stagione 5 come il principe Carlo come la regina Elisabetta II è ancora viva, è 5’10. Si dice che sia la stessa altezza della principessa Diana, mentre l’altezza di Camilla, ora regina consorte, non è stata confermata.

Altezza Dominic West

Quanto a Dominic West, l’attore che interpreta il principe Carlo in La corona stagione 5, è un po’ più alto della sua controparte nella vita reale. La star inglese di 53 anni è alta 6 piedi. West è noto soprattutto per aver interpretato Jimmy McNulty nell’acclamata serie della HBO Il cavoe ha anche recitato nel dramma Showtime L’affare.

Altezza di Josh O’Connor

Prima dell’ultima stagione di La corona, l’attore britannico di 32 anni Josh O’Connor ha interpretato la parte del principe Carlo per le stagioni 3 e 4. È persino più alto del vero Charles e West, dato che si trova a 6’1. O’Connor ha vinto un Emmy per la sua interpretazione del principe ed è anche noto per i film Il Paese di Dio (2017), Emma (2020), e Speranza Gap (2019). Siamo sicuri che lo vedremo di più in ruoli da protagonista in futuro. (La sua pagina IMDb dimostra che ha diversi progetti in lavorazione!)

Non perdere La corona stagione 5, con tutti i 10 episodi ora in streaming su Netflix.