Quanto è alta la stella di Stranger Things?

BROOKLYN, NEW YORK – 14 MAGGIO: Caleb Mclaughlin partecipa alla prima di New York della quarta stagione di “Stranger Things” di Netflix a Netflix Brooklyn il 14 maggio 2022 a Brooklyn, New York. (Foto di Theo Wargo/Getty Images)

Cose più strane la stagione 4 parte 1 è ora in streaming su Netflix ed è ciò di cui tutti guardano e parlano. Dopo quasi tre anni di attesa, i fan possono finalmente rivedere il loro gruppo di amici preferito (Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin e Noah Schnapp) sui loro schermi. Il Cose più strane i bambini sono tornati e la stagione 4 sembra essere la migliore di sempre!

Nel corso delle stagioni, il cast principale è invecchiato, il che naturalmente ha fatto cambiare leggermente il loro aspetto fisico. All’inizio della serie di fantascienza, il Cose più strane i bambini erano praticamente tutti della stessa altezza, ma ora è cambiato.

Finn è diventato il membro del cast più alto del main Cose più strane i bambini nel cast, ma Caleb McLaughlin non è troppo indietro. Allora, quanto è alto Caleb? Abbiamo risposto a questa domanda scottante proprio qui sotto!

Quanto è alto Caleb McLaughlin?

Secondo Celeb Height Wiki, Caleb è alto 5 piedi e 8 pollici. È due pollici più basso del suo co-protagonista Finn e solo un pollice più basso dell’altro suo co-protagonista Noah Schnapp. Quando si confronta l’altezza di Caleb con quella di Gaten Matarazzo, Caleb è tre pollici più alto di Gaten.

Charlie Heaton, che interpreta Jonathan Byers in Cose più strane, ha la stessa altezza di Caleb. Puoi vedere Caleb e Charlie in piedi uno accanto all’altro nella foto qui sotto.

Ma che dire dell’ex fidanzata di Caleb sullo schermo, Sadie Sink? Quanto è alta? Abbiamo condiviso l’altezza di Sadie Sink in basso.

Quanto è alto Sadie Sink?

Come riportato da Celebrity Age Info, Sadie è alta 5 piedi e 3 pollici. Questo la rende di cinque pollici più bassa di Caleb. È anche solo un pollice in meno rispetto all’altezza media per una femmina.

Cose più strane la stagione 4 parte 1 è ora in streaming solo su Netflix.