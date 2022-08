Quanto è alta la stella di Look Both Ways?

Lili Reinhart è la protagonista della nuova commedia drammatica romantica originale Netflix Guarda in entrambi i modi, che si svolge in due realtà separate. In una delle realtà, David Corenswet interpreta uno degli interessi amorosi di Reinhart e gli spettatori cadranno perdutamente per il bell’attore.

Più che probabilmente, Guarda in entrambi i modi non sarà la prima volta che la maggior parte delle persone incontra Corenswet. È stato un habitué di Netflix sin dal suo ruolo decisivo nella commedia oscura prodotta da Ryan Murphy Il politico nel 2019. In precedenza è apparso in un episodio di Castello di carte.

Dopo Il politico, David Corenswet è stato il protagonista del prossimo progetto di Murphy con lo streamer, la serie limitata di sette episodi. Hollywood nel 2020. L’anno scorso, il talento emergente è apparso nella miniserie drammatica della HBO Max Possediamo questa città.

Non c’è dubbio che sia estremamente talentuoso con un brillante futuro davanti a sé. Durante la visione di Corenswet Guarda in entrambi i modi, potresti essere colpito dalla sua altezza. Ma quanto è alto rispetto a Lili Reinhart? Ecco quanto è alto l’attore!

Altezza di David Corenswet

Come puoi vedere sullo schermo, David Corenswet è molto alto. È alto 6 piedi e 4 pollici, che in genere è molto più alto della maggior parte dei suoi co-protagonisti in progetti come Il politico e Hollywood. È solo una delle cose, insieme a quel sorriso da megawatt, che lo rende un rubacuori.

Corenswet recita al fianco di Lili Reinhart in Guarda in entrambi i modi, e il Riverdale l’attrice è quasi un piede più bassa di lui a 5 piedi e 6 pollici. C’è un’adorabile differenza di altezza tra i loro personaggi Natalie e Jake, una delle due coppie centrali nel film.

Se speri di vedere presto più David Corenswet sullo schermo, apparirà presto Perla, il film prequel del film horror del 2022 di Ti West X. Incrociamo le dita, vediamo l’attore tornare su Netflix nel prossimo futuro! Fino ad allora, possiamo vederlo nel nuovo film romantico.

Guadare Guarda in entrambi i modi su Netflix a partire da mercoledì 17 agosto.