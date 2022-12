Quanto è alta la stella di Bullet Train?

Ora che Treno ad alta velocità è in streaming su Netflix, tutti lo guardano per vedere di cosa tratta il film d’azione. Mentre Brad Pitt può recitare nel ruolo principale di Ladybug, gli spettatori vengono presentati a molti altri personaggi interessanti. Uno di questi personaggi è The White Death, interpretato da Michael Shannon.

Treno ad alta velocità è un film diretto da David Leitch da una sceneggiatura scritta da Zak Olkewicz. Leitch è meglio conosciuto per aver diretto altri famosi film d’azione come Bionda atomica, Piscina morta 2 e Hobbs & Shaw. Inoltre, Olkewicz ha già lavorato allo slasher per adolescenti Fear Street Parte seconda: 1978.

Il film d’azione segue uno sfortunato agente di nome Ladybug che è determinato a completare la sua missione di recuperare una valigia piena di soldi da un treno proiettile senza problemi. Tuttavia, la sua missione diventa difficile da portare a termine quando sale sul treno proiettile per trovare altri assassini con i propri incarichi che non sanno essere segretamente collegati. L’agente deve quindi combattere gli altri assassini mentre cerca di sopravvivere sul treno proiettile in rapido movimento.

Il personaggio di Michael Shannon, The White Death, è l’arcinemico di Ladybug e il principale antagonista del film. È un combattente di talento dalla Russia che si è fatto strada in un’organizzazione criminale giapponese, ha ucciso il leader e poi ha preso il potere. Mentre guardi Treno ad alta velocità, potresti aver notato una differenza di altezza tra alcuni membri del cast. Ad esempio, quanto è alto Michael Shannon rispetto a Brad Pitt? Sono della stessa altezza? Scoprilo di seguito.

Quanto è alta la star di Bullet Train Michael Shannon?

Secondo Superstarsbio, Michael è alto 6 piedi e 3 pollici. È quindici centimetri più alto dell’altezza media di un maschio. Infatti, Michael è uno degli attori più alti del cast. È un pollice più alto di Brian Tyree Henry e quattro pollici più alto di Brad Pitt e Aaron Taylor-Johnson, che sono entrambi 5 piedi e 11 pollici.

Quanti anni ha Michael Shannon?

Michael è nato il 7 agosto 1974 a Lexington, nel Kentucky. Attualmente ha 48 anni e il suo segno zodiacale è Leone.

Michael Shannon moglie 2022

Michael è sposato con l’attrice Kate Arrington. Kate è nota per i suoi ruoli in Ray Donovan e Cavalla di Easttown. Si frequentavano dal 2002 prima di sposarsi nel 2018. Condividono anche due figlie.

Sei rimasto sorpreso dall’altezza di Michael Shannon? Fateci sapere i vostri pensieri nei commenti qui sotto.