Quanto è alta la star di The Umbrella Academy?

L’Accademia degli Ombrelli la stagione 3 è ora disponibile per lo streaming su Netflix e le persone si stanno rapidamente facendo strada attraverso la stagione. In effetti, molte persone hanno già accelerato la terza stagione e non possono fare a meno di iniziare a cercare tutto ciò che c’è da sapere sul cast incredibilmente talentuoso. Un membro del cast di cui molte persone vogliono saperne di più è Aidan Gallagher.

Aidan Gallagher interpreta il ruolo del Numero Cinque, un ragazzo sovrumano con la capacità di viaggiare nel tempo. Quando la prima stagione è stata presentata in anteprima, Aidan aveva circa 15 anni. Sebbene non conosciamo le sue misurazioni esatte dell’altezza a quell’età, sembrava essere alto circa 5 piedi e 2 pollici o 5 piedi e 3 pollici.

Dopo aver visto Aidan entrare L’Accademia degli Ombrelli stagione 3, abbiamo notato un cambiamento significativo nel suo aspetto. Non solo sembra più maturo, ma sembra anche che sia diventato più alto. Questo non è sorprendente perché è un adolescente e sta ancora crescendo. Tuttavia, è ancora scioccante vedere qualcuno che guardi fedelmente in TV invecchiare e diventare più alto.

Quindi quanto è alto Aidan Gallagher a giugno 2022? Abbiamo condiviso L’Accademia degli Ombrellil’altezza della stella in basso!

Quanto è alto Aidan Gallagher?

Secondo Celeb Heights, Aidan è alto 5 piedi e 5 pollici, rendendolo il secondo membro maschile principale più basso del cast. È quattro pollici più alto del suo co-protagonista Elliot Page e tre pollici e mezzo più basso del suo co-protagonista Justin H. Min.

Guarda questa foto di L’Accademia degli Ombrelli cast alla premiere della terza stagione!

Come puoi vedere nella foto, Aidan sembra un paio di pollici più basso di Justin H. Min, ma Tom Hopper e Justin Cornwell stanno torreggiando su di lui con le loro altezze rispettivamente di 6 piedi e 5 pollici e 6 piedi e 4 pollici. Puoi anche vedere che Aidan sembra avere la stessa altezza di Javon Walton, il che è vero perché Javon è alto 5 piedi e 5 pollici.

L’Accademia degli Ombrelli la stagione 3 è ora in streaming solo su Netflix.