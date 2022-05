Quanto è alta la star di Along for the Ride?

Lo scorso fine settimana, Netflix è stato rilasciato Lungo per la corsa, un dolce film romantico basato sull’omonimo best seller di Sarah Dessen. Nel film, l’attore 24enne Belmont Cameli ha interpretato il protagonista maschile e l’interesse amoroso, Eli. Dato che era incredibilmente carino e affascinante nel film, non sorprende che le persone siano diventate curiose riguardo alla sua altezza, età e progetti passati.

Nel film, il personaggio di Belmont è un’adolescente introversa che si interessa ad Auden (Emma Pasarow) dopo che si è trasferita nella tranquilla località balneare di Colby Beach per l’estate. Come Auden, Eli è un nottambulo a cui piace fare skateboard sul lungomare la sera. Incontra Auden per la prima volta mentre lei è sveglia fino a tardi a leggere e i due condividono una connessione istantanea.

Dovrai guardare il film per scoprire cosa succede dopo. Ma se sei curioso di sapere quanto sia alto Belmont, abbiamo i fatti per te qui sotto!

Lungo per la corsa: altezza Belmont Cameli

L’attore di Eli è alto poco più di 6 piedi, 6’1″ per l’esattezza. La sua Lungo per la corsa la co-protagonista Emma Pasarow è di pochi centimetri più bassa di lui a 5 piedi e 7 pollici. Crea un’adorabile differenza di altezza tra loro che non fa che aumentare il fascino della loro relazione.

Se ti è piaciuto guardare Belmont recitare nella bella storia d’amore, dovresti dare un’occhiata Salvato dalla campanella su Pavone. Purtroppo, lo spettacolo è stato recentemente cancellato dopo solo due stagioni, ma vale comunque la pena guardarlo. Nella serie, Belmont interpreta il figlio di Jamie Spano (Elizabeth Berkley Lauren). La sua presenza accanto a quella della madre sullo schermo è solo uno dei tanti collegamenti tra la serie revival e la sitcom originale.

Lungo per la corsa è ora in streaming su Netflix.