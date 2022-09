Quanto durano gli episodi di Cobra Kai su Netflix?

I sequel tardivi sono un territorio difficile da esplorare. Il pubblico sarà ancora investito e interessato ai personaggi classici? È passato troppo tempo?

A volte è così, ma certamente non con Cobra Kai.

Creato da Josh Heald, Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg, è stato presentato in anteprima su YouTube Red nel 2018, ma è stato successivamente ripreso da Netflix dove è diventato una specie di fenomeno di streaming.

Riportando in vita volti familiari dai film di The Karate Kid mentre si inaugurano nuovi eccitanti personaggi, c’è molto da amare nello spettacolo. Ma quanto tempo assorbirà?

Cobra Kai © Netflix | Curtis Bonds Baker

Quanto durano gli episodi di Cobra Kai?

Gli episodi di Cobra Kai generalmente durano dai 30 ai 40 minuti.

Tuttavia, i finali di stagione tendono ad essere un po’ più lunghi, con le stagioni 4 e 5 che offrono finali rispettivamente di 45 e 48 minuti.

Ci sono cinque stagioni e la quinta è stata svelata venerdì 9 settembre 2022.

È in streaming esclusivamente su Netflix.

“C’è altro in arrivo, speriamo”

Anche se Netflix deve ancora confermare che la serie è stata rinnovata per la sesta stagione, Ralph Macchio (che interpreta Daniel LaRusso) ha detto a Comic Book di aver già girato più scene:

“Ci sono cose che hanno scritto nella stagione 3 che non sono accadute fino alla stagione 4 perché non c’era più spazio nella stagione 3. Ci sono cose che erano nella stagione 5 che sappiamo di aver girato e che si terranno per il futuro se otteniamo quel via libera, quindi c’è altro in arrivo, speriamo”.

Considerando la popolarità dello show, prevediamo che il rinnovo sarà annunciato a breve.

Chi recita in Cobra Kai?

Se devi ancora dare un’occhiata allo spettacolo, allora potresti voler conoscere i talenti che rendono Cobra Kai una tale sensazione:

Daniel LaRusso è Ralph Macchio

Johnny Lawrence è William Zabka

Amanda LaRusso è Courtney Henggeler

Miguel Diaz è Xolo Maridueña

Robby Keene è Tanner Buchanan

Samantha LaRusso è Mary Mouser

Eli “Falco” Moskowitz è Jacob Bertrand

Demetri Alexopoulos è Gianni De Cenzo

John Kreese è Martin Kove

Tory Nichols è Peyton List

Carmen Diaz è Vanessa Rubio

Terry Silver è Thomas Ian Griffith

Kenny Payne è Dallas Dupree Young

Cobra Kai è in streaming esclusivamente su Netflix.

