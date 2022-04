THE OFFICE — “Couples Discount” Episodio 916 — Nella foto: (lr) Phyllis Smith nei panni di Phyllis Vance, Rainn Wilson nei panni di Dwight Schrute — (Foto di: Byron Cohen/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images)

Anche se ci sono così tanti personaggi esilaranti L’ufficio, non sorprende che uno dei preferiti dai fan sarà sempre Dwight Schrute (Rainn Wilson). Trasporta così tante scene in cui si trova e le sue battute sono assolutamente ridicole nel migliore dei modi. Anche se l’amata commedia sul posto di lavoro non è più su Netflix, ci piace pensare ai bei vecchi tempi quando lo era.

Se ci stai ripensando anche tu L’ufficio e vuoi mettere alla prova la tua conoscenza dello spettacolo, fai il nostro quiz qui sotto su uno dei migliori personaggi di fantasia di tutti i tempi. Quanto conosci Dwight Schrute?

Quanto conosci Dwight Schrute di The Office?

Potresti segnare un 10/10? Assicurati di condividere il quiz con i tuoi amici per vedere quanto bene conoscono il personaggio!