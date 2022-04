Quanti volumi di Heartstopper ci sono e dove leggerli

Raggiungere la maggiore età. È qualcosa che tutti noi sperimentiamo e, da quando possiamo ricordare, i registi hanno attinto alle esperienze universali dei personaggi che capiscono chi sono.

È una ricca tradizione che Heartstopper su Netflix rispetta e comprende.

La serie è stata presentata in anteprima su Netflix venerdì 22 aprile 2022 e ci ha introdotto nella vita di Nick e Charlie, due amici che iniziano a chiedersi se i loro sentimenti reciproci siano più profondi di quanto pensassero.

Dopo otto episodi ti ritroverai a chiedere di più e, fortunatamente, il viaggio della coppia continua sulla pagina.

Prima di tuffarti nella loro storia, quanti volumi di Heartstopper ci sono?

Quanti volumi di Heartstopper ci sono?

Ci sono quattro volumi della graphic novel di Heartstopper in totale, anche se Den of Geek riferisce che un quinto e ultimo volume è previsto per il rilascio nel febbraio 2023.

La graphic novel è stata scritta da Alice Oseman, che ha anche sviluppato la serie Netflix, e la prima delle quattro è stata pubblicata nel 2018.

I volumi successivi sono stati rilasciati ogni anno.

Per quelli di voi che si chiedono quanti volumi copre la prima stagione della serie, sono i primi due. Tenendo conto di ciò, è probabile che la stagione 2 serva da adattamento dei volumi 3 e 4.

Dove leggere le graphic novel di Heartstopper

Puoi acquistare tutte le graphic novel di Heartstopper di Alice Oseman sul sito ufficiale dell’autore.

Puoi scegliere di essere reindirizzato ad Amazon, Waterstones o Bookshop.org da lì.

In alternativa, puoi dare un’occhiata a Heartstopper come webtoon su Webtoons.com, un popolare hub per i fumetti digitali.

Impossibile caricare questo contenuto

“Il modo in cui scrivo le graphic novel è molto simile a una sceneggiatura”

Durante una conversazione con Newsweek, Alice ha parlato dell’adattamento del suo progetto dalla pagina allo schermo:

“È stato impegnativo, per certi versi, facile per altri. Ad esempio, il modo in cui scrivo i romanzi grafici è molto simile a una sceneggiatura perché sono immagini, quindi scrivo i dialoghi nello stesso formato in cui scriveresti una sceneggiatura. Quindi imparare a scrivere una sceneggiatura in quel modo è stato abbastanza facile. Ma la sfida era che alcune cose che funzionano per i fumetti semplicemente non funzioneranno per la TV”.

Ha continuato: “La cosa principale è che i fumetti sono piuttosto brevi, come se la storia fosse piuttosto breve, quindi per riempire un’intera stagione televisiva abbiamo dovuto espandere la storia e aggiungere molte piccole sottotrame e altro su altri personaggi che non sono nei fumetti”.

Heartstopper è ora in streaming su Netflix.

