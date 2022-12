Quanti soldi vale?

NEW YORK, NEW YORK – 06 DICEMBRE: Meghan, duchessa di Sussex, il principe Harry, duca di Sussex e Kerry Kennedy partecipano al 2022 Robert F. Kennedy Human Rights Ripple of Hope Gala al New York Hilton il 06 dicembre 2022 a New York City . (Foto di Kevin Mazur/Getty Images per il 2022 Robert F. Kennedy Human Rights Ripple of Hope Gala)

Se in qualche modo ti sei perso tutto il brusio, il principe Harry e sua moglie, Meghan Markle, che notoriamente sono fuggiti dal Regno Unito (per gli Stati Uniti) e si sono ritirati dai loro doveri reali ufficiali, hanno collaborato con Netflix per portare un racconto di sei episodi- tutte le docuserie intitolate Harry e Megan.

L’attesissimo documentario, che ha pubblicato la sua prima parte l’8 dicembre, è stato un momento clou per molti giovedì, con migliaia di persone in tutto il mondo che si sono riversate su Netflix per ottenere i pettegolezzi interni sulla famiglia reale britannica.

La docuserie segue la relazione della coppia dall’inizio fino ad oggi e si tuffa nei motivi per cui si sono sentiti costretti a fare un passo indietro dai loro doveri e concentrarsi sulla loro famiglia. E mentre i primi tre episodi rispondono ad alcune delle nostre domande, sospettiamo che ci siano molte altre domande nella tua mente. Uno è quanto vale il principe Harry nel 2022. Allora qual è il suo patrimonio netto? E quanto ha guadagnato firmando un accordo con Netflix e Spotify? Scopri questo e altro qui sotto!

Quanto vale il principe Harry?

Prima di lasciare l’ovile della famiglia reale britannica, il patrimonio netto personale del principe Harry era stimato in circa $ 10 milioni e aveva accesso alla ricchezza di una delle più grandi dinastie del mondo stimata in $ 28 miliardi, secondo Cosmopolita. Ma una volta che lui e sua moglie Meghan Markle hanno scelto di fare un passo indietro dai loro doveri reali e lasciare il Regno Unito per gli Stati Uniti, hanno perso il sostegno finanziario della Corona e si sono ritrovati ad avere solo un patrimonio netto combinato di $ 12 milioni (secondo Forbes).

Tuttavia, dopo l’accordo da $ 100 milioni con Netflix e l’accordo da $ 25 milioni con Spotify, il duo reale non sta più lottando per i soldi.

Secondo Wealthy Gorilla, il patrimonio netto personale del principe Harry è salito a $ 60 milioni. Non male per poco più di due anni di lavoro!

I prossimi tre episodi di Harry e Megan uscirà su Netflix il 15 dicembre!