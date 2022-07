Quanti soldi ha guadagnato il film Netflix nelle sale?

Il film tanto atteso di Netflix L’uomo grigio è uscito nelle sale dal 15 luglio. E con un cast costellato di star, era destinato ad attirare la gente. Ma quanto va bene al botteghino?

Ryan Gosling e Chris Evans sono i protagonisti del thriller d’azione. Per non parlare dell’attrice Ana de Armas e BridgertonLa star di successo di Regé-Jean Page. E dietro le quinte, due dei migliori registi del settore sono quelli che hanno diretto il film. I fratelli Russo, Antony e Joe, hanno preso il comando dietro la telecamera.

L’uomo grigio ci presenta Court Gentry (Gosling), il mercenario più abile della CIA. L’agente scopre accidentalmente alcuni oscuri segreti sull’agenzia. Questo lo porta a diventare un fuggitivo e ora a diventare l’obiettivo principale della CIA. Il suo ex collega, Lloyd Hansen (Evans), è incaricato di dare la caccia al mercenario.

La storia è interessante ed è in realtà basata su una serie di libri dell’autore Mark Greaney. Netflix ha già condiviso che un sequel con Gosling e i fratelli Russo è in lavorazione! Ciò significa che il film sta andando bene, almeno per quanto riguarda lo streaming. Si può dire lo stesso sui grandi schermi?

Quanto ha guadagnato The Grey Man di Netflix al botteghino?

Secondo IMDbPro, L’uomo grigio ha guadagnato $ 249.462 in tutto il mondo al botteghino. Sarebbe un eufemismo dire che questo film è costato a Netflix un sacco di soldi da fare. La società gli ha assegnato un budget di $ 200 milioni. Quindi in questo momento, Netflix non è in pareggio con quanto ha speso. Ma il numero al botteghino potrebbe ancora aumentare.

Il film però sta andando alla grande online. Attualmente è al primo posto per i film Netflix. Il film è uscito sui grandi schermi in una versione limitata il 15 luglio ed è stato distribuito su Netflix solo una settimana dopo, il 22 luglio. Naturalmente, potrebbero esserci stati alcuni fan che si sono diretti subito al cinema. Ma scommetto che la maggior parte delle persone stava aspettando una settimana in più per poter guardare il film comodamente da casa.

La Warner Bros. Productions di solito distribuisce un film al cinema, quindi lo condivide su HBO Max o un altro servizio di streaming circa 45 giorni dopo la sua uscita iniziale. La prossima volta, Netflix potrebbe voler aspettare ancora un po’ prima di condividere la sua produzione online. Oppure, poiché la piattaforma è nota per lo streaming, forse dovrebbe limitarsi ai piccoli schermi.

L’uomo grigio è ora in streaming su Netflix.