Quanti mariti aveva Marilyn Monroe e chi erano?

Marilyn Monroe è una delle donne più famose e iconiche della storia ed è rinomata per la sua carriera di attrice e cantante, nonché per diverse relazioni molto pubblicizzate.

Il nuovo film biografico di Netflix, Blonde, racconta la storia di Norma Jeane Mortensen e di come è diventata l’icona di Hollywood, esplorando la sua complicata infanzia e le sue relazioni amorose con artisti del calibro di John F. Kennedy e Charlie Chaplin Jr.

Blonde ci presenta anche alcuni dei mariti di Marilyn Monroe, ma quante volte si è sposata nel corso della sua vita e chi erano esattamente i suoi mariti?

Blonde è arrivato su Netflix mercoledì 28 settembre 2022.

Basato sull’omonimo romanzo bestseller di Joyce Carol Oates e interpretato da Ana de Armas, Blonde racconta la storia di Marilyn Monroe.

Il film descrive in dettaglio come è cresciuta da un’infanzia instabile come Norma Jeane Mortensen fino a diventare una delle persone più riconoscibili al mondo.

Tuttavia, l’ascesa alla celebrità di Marilyn non è facile poiché la sua vita dietro le quinte è devastata da problemi relazionali, sfruttamento, abusi di potere e tossicodipendenza.

Quanti mariti aveva Marilyn Monroe?

Marilyn Monroe ha avuto tre mariti durante la sua vita.

Il primo dei quali fu James Dougherty che Marilyn sposò quando aveva solo 16 anni.

Quando Dougherty incontrò Marilyn, si era appena diplomato al liceo e lavorava presso l’azienda di produzione aerospaziale Lockheed Aircraft prima di andare a servire nella Marina mercantile nella seconda guerra mondiale e in seguito sarebbe entrato a far parte del dipartimento di polizia di Los Angeles.

Il loro matrimonio non fu lungo, tuttavia, e dopo essersi sposati nel 1942, la coppia divorziò quattro anni dopo, nel 1946.

Il secondo matrimonio di Marilyn arrivò nel 1954 quando sposò l’ex giocatore di baseball dei New York Yankees Joe DiMaggio dopo una storia d’amore di due anni.

Il loro matrimonio è stato travagliato, tuttavia, e dopo un litigio sulla scena della grata della metropolitana in The Seven Year Itch, Marilyn ha chiesto il divorzio dopo soli nove mesi, che è stato finalizzato nel 1955. Anche se la coppia si sarebbe riconciliata diversi anni dopo .

Il terzo e ultimo marito di Marilyn era il famoso drammaturgo Arthur Miller. La coppia iniziò la loro relazione dopo il divorzio di Monroe da DiMaggio e nel giugno 1956 si sposarono.

La loro relazione è stata complicata fin dall’inizio dal fatto che Miller era indagato dall’FBI per accuse di comunismo che hanno anche portato all’apertura di un fascicolo su Marilyn.

Il matrimonio è stato il più lungo di Monroe poiché lei e Miller sono rimasti insieme per sei anni fino a quando la loro relazione si è interrotta mentre entrambi lavoravano al film The Misfits e hanno divorziato nel 1961, un anno prima della morte di Marilyn all’età di soli 36 anni.

Chi interpreta i mariti di Marilyn in Blonde?

I mariti di Marilyn, Joe DiMaggio e Arthur Miller, sono interpretati rispettivamente in Blonde da Bobby Cannavale e Adrien Brody.

James Dougherty, nel frattempo, non appare nel film poiché Blonde si svolge negli anni ’50 e ’60, anni dopo che lui e Marilyn avevano divorziato nel 1946.

I fan del cinema probabilmente conosceranno Bobby Cannavale per una serie di ruoli con apparizioni degne di nota in The Irishman, Jumanji: Welcome to the Jungle, Ant-Man così come Ant-Man and the Wasp, Chef di Jon Favreau e Paul Blart: Mall Cop.

Adrien Brody, nel frattempo, è meglio conosciuto per il suo ruolo da Oscar in Il pianista, mentre ha anche recitato nel film Whodunnit di recente uscita See How They Run, Midnight in Paris di Woody Allen, King Kong di Peter Jackson e nei film di Wes Anderson The Grand Hotel di Budapest, Fantastic Mr Fox e The French Dispatch.

Blonde è disponibile per lo streaming su Netflix dopo il rilascio mercoledì 28 settembre 2022.

